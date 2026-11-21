Khách tham quan chọn mua các sản phẩm chiếu thủ công tại ngày hội.

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, ngày hội giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, góp phần kết nối các vùng văn hóa và đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện nhấn mạnh, di sản văn hóa không chỉ lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, vùng đất và con người mà còn góp phần tạo nên bản sắc, sức sống của thành phố. Trong đời sống hiện đại, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị đã được trao truyền mà quan trọng hơn là tìm cách để di sản tiếp tục hiện diện trong cộng đồng, được công chúng đón nhận và các thế hệ tiếp nối.

Người dân Đà Nẵng cho các con đến trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, chủ đề “Kết nối miền di sản” hướng đến gắn kết những vùng văn hóa, người gìn giữ di sản với công chúng, kết nối ký ức quá khứ với đời sống hiện tại. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới phương thức giới thiệu, phát huy giá trị di sản, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng để bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Ngày hội được tổ chức với nhiều không gian văn hóa và hoạt động trải nghiệm. Tại không gian “Thanh âm di sản”, công chúng được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca Bài chòi, hát Tuồng, Hò khoan xứ Quảng, Hò Ba Lý. Không gian “Nghề di sản” giới thiệu các nghề dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, nước mắm và đan lưới Mân Thái. Các nghệ nhân, người làm nghề trực tiếp trình diễn, hướng dẫn khách tham quan thực hành một số công đoạn sản xuất, qua đó giúp người dân, du khách hiểu hơn giá trị lao động và kỹ thuật thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đồng bào dân tộc Ca Dong trình diễn các điệu múa truyền thống tại ngày hội.

Đáng chú ý, ngày hội còn giới thiệu đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày thông qua trang phục, nhạc cụ, nghề thủ công, các điệu múa và hoạt động giao lưu với nghệ nhân. Người tham gia có thể trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, làm bánh và học hát dân ca. Những hoạt động này góp phần tôn vinh sự đa dạng văn hóa, tạo điều kiện để các cộng đồng giới thiệu, chia sẻ và phát huy bản sắc riêng trong không gian phát triển mới của Đà Nẵng sau hợp nhất.

Du khách trải nghiệm hoạt động dệt chiếu tại ngày hội.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu, hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu. Nhiều người hào hứng trải nghiệm dệt chiếu, làm bánh tráng, tìm hiểu nghề làm nước mắm truyền thống, giao lưu cùng các nghệ nhân và thưởng thức những làn điệu dân ca, nghệ thuật diễn xướng đặc sắc. Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm trang phục, nghề thủ công và văn hóa của đồng bào các dân tộc thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, tạo không khí giao lưu sôi nổi, gần gũi, góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Người dân thích thú chụp ảnh với các sản phẩm thủ công truyền thống tại ngày hội.

Một điểm nhấn khác của ngày hội là hoạt động tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình hiến tặng, góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày. Cùng với đó, các hoạt động “Hành trình khám phá di sản”, “Hộ chiếu di sản”, triển lãm “Họa sắc Nam Ô” và giao lưu “Vũ điệu di sản” tạo thêm những hình thức tiếp cận gần gũi, khuyến khích học sinh, sinh viên và công chúng trẻ chủ động tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Việc kết nối các cộng đồng, mở rộng không gian thực hành và trao truyền di sản cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển văn hóa gắn với đời sống nhân dân. Đây là hướng để Đà Nẵng tiếp tục khai thác giá trị nguồn lực văn hóa, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa bền vững./.