Đà Nẵng kết nối các miền di sản qua ngày hội văn hóa
Ngày 21-11, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Vân tổ chức Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản”.
Ngày hội giới thiệu nhiều không gian văn hóa đặc sắc, kết nối di sản vật thể và phi vật thể của Đà Nẵng cùng các vùng miền.
Trong đó, không gian “Thanh âm Di sản” mang đến các loại hình nghệ thuật dân gian như Bài Chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan xứ Quảng, Hò Ba Lý.
Không gian “Nghề Di sản” giới thiệu các nghề truyền thống như dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, nước mắm và đan lưới Mân Thái qua hoạt động trình diễn, trải nghiệm cùng nghệ nhân.
Văn hóa đồng bào các dân tộc được tái hiện tại các không gian “Hương sắc đại ngàn”, “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” với trang phục, nhạc cụ, nghề thủ công, sản vật địa phương và các điệu múa, tiếng cồng chiêng truyền thống.
Triển lãm “Họa sắc Nam Ô” giới thiệu những tác phẩm hội họa, sắp đặt lấy cảm hứng từ cảnh quan, di tích và đời sống làng cổ Nam Ô.
Bên cạnh đó, ngày hội tổ chức lễ hiến tặng hiện vật, gameshow “Hành trình khám phá Di sản”, “Hộ chiếu Di sản”, flashmob “Vũ điệu Di sản” và không gian trải nghiệm “Áo dài và Việt phục”.
Dịp này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu do các cá nhân, gia đình trao tặng, bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, bảo tồn di sản.
Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, bảo tồn di sản trong đời sống hiện đại không chỉ là gìn giữ những giá trị được trao truyền, mà còn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để các thế hệ hôm nay tiếp tục đón nhận và phát huy. Với chủ đề “Kết nối miền Di sản”, ngày hội góp phần kết nối các vùng văn hóa, người gìn giữ di sản với công chúng, lan tỏa bản sắc văn hóa trong đời sống hôm nay.
Ngày hội diễn ra từ nay đến ngày 22-11.
Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa, học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử qua hệ thống hiện vật trưng bày.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/da-nang-ket-noi-cac-mien-di-san-qua-ngay-hoi-van-hoa-post882993.html