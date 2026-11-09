Đà Nẵng: Kè ven sông Tam Kỳ thi công trở lại, người dân kỳ vọng chấm dứt nỗi lo sạt lở

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kè chống sạt lở ven sông Tam Kỳ, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Tĩnh /TTXVN)

Từng bị tạm dừng thi công kéo dài nhiều tháng, nhưng hiện nay dự án Kè chống sạt lở kết hợp cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) đang được đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm 2026.

Bờ kè bêtông vững chãi đang dần hình thành, giúp bà con khu vực ven sông vơi đi nỗi lo sạt lở, đồng thời mở ra cơ hội phát triển sinh kế trong tương lai.

Vượt qua những khó khăn, vướng mắc

Dự án Kè chống sạt lở kết hợp cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư nhằm xây dựng mới tuyến kè bờ bắc sông Tam Kỳ dài 971m, đoạn từ cầu Tam Kỳ mới đến cầu Tam Kỳ cũ, đồng thời hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo cảnh quan ven sông phía sau kè.

Không chỉ có ý nghĩa chống sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông trước diễn biến ngày càng phức tạp của mưa lũ, dự án còn góp phần sắp xếp lại dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí của nhân dân khu vực.

Tuy nhiên, kể từ khi được phê duyệt vào tháng 6/2023, đến nay dự án đã liên tục phải thay đổi chủ đầu tư. Ban đầu, dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư; sau đó lần lượt được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng và cuối cùng là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kè chống sạt lở ven sông Tam Kỳ, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Tĩnh /TTXVN)

Việc thay đổi chủ đầu tư nhiều lần khiến hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng và các thủ tục liên quan phát sinh nhiều điểm cần rà soát, kết nối lại, bảo đảm tính liên tục và đúng quy định trong quản lý dự án.

Ngoài ra, giải phóng mặt bằng cũng là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của dự án. Tại thời điểm tháng 3/2026, khi được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án mới chỉ giải phóng được 292/971 mét mặt bằng để thi công. Cũng chính những vướng mắc về mặt bằng đã khiến công trình có thời điểm phải dừng thi công.

Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân phường Hương Trà đã vào cuộc quyết liệt, cùng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tập trung lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường và kiên trì đối thoại, vận động người dân.

Đến nay, đã có thêm 3 phương án bồi thường được phê duyệt và chi trả cho 17 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí khoảng 6,377 tỷ đồng; trong đó 15 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng (khoảng 160m).

Đối với một số trường hợp còn chưa thống nhất, chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại nhiều lần và đang tiếp tục vận động, giải quyết theo quy định. Đối với phạm vi còn lại (khoảng 320m), các đơn vị đang khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt phương án để sớm bàn giao dứt điểm.

Ông Nguyễn Châu Thương, người dân sống gần bờ kè sông Tam Kỳ cho biết từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm lượng nước từ đầu nguồn tràn về rất mạnh, khiến khu vực bờ sông này bị sạt lở liên tục, nước dâng tới sát mặt đường, cuốn trôi cây cối xuống sông. Vì vậy, phần lớn các hộ dân trong khu vực đều ủng hộ việc giải phóng mặt bằng để làm bờ kè và mở rộng mặt đường ven sông. Người dân mong Nhà nước sớm hoàn thiện xây dựng bờ kè kiên cố, để người dân yên tâm làm ăn, không còn nỗi lo về sạt lở.

Đẩy nhanh tiến độ

Nhờ sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương, cùng sự vào cuộc triển khai quyết liệt của chủ đầu tư dự án - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án đã chính thức vượt qua giai đoạn gián đoạn thủ tục và triển khai thi công trở lại.

Theo báo cáo đến đầu tháng 11/2026, khối lượng thực hiện hạng mục kè chống sạt lở và đường dọc kè đạt khoảng 17,2/69,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 25% giá trị hợp đồng, trong đó, việc đóng cọc ván thép đã thi công khoảng 460/971m chiều dài tuyến; thi công dầm mũ và thân kè khoảng 260/971m chiều dài tuyến; đồng thời các nhà thầu cũng đang triển khai thi công các cống thoát nước ngang (cửa xả) và mương dọc trên phạm vi mặt bằng đã có.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kè chống sạt lở ven sông Tam Kỳ, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Tĩnh /TTXVN)

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cũng quán triệt phương châm “có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó.”

Ngay khi từng đoạn mặt bằng được bàn giao, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu lập tức bố trí nhân lực, thiết bị triển khai thi công, không để mặt bằng bị bỏ trống, không để công trình phải chờ đợi.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư cùng các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và an toàn công trình trong mùa mưa bão. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh 10 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân phường Hương Trà tiếp tục quan tâm, tập trung giải quyết các vướng mắc, bàn giao dứt điểm phần mặt bằng còn lại.

Về phía địa phương, ông Phạm Thế Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương Trà cho biết dự án là công trình cấp bách trọng điểm của thành phố, tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của phường.

Ủy ban Nhân dân phường đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan vận động người dân đồng thuận, phối hợp cùng chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, nhiều hộ đã sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công công trình, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Phường kỳ vọng sau khi công trình hoàn thành sẽ hình thành được tuyến đường ven sông, tạo ra bộ mặt cảnh quan cho phường Hương Trà nói riêng và bộ mặt đô thị thành phố Đà Nẵng nói chung. Đồng thời, tuyến đường kè kết hợp với tuyến đường Hoa Sưa sẽ giúp phường phát triển mạnh hơn về dịch vụ, du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân, đóng góp thiết thực trong mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố Đà Nẵng./.