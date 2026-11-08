Đà Nẵng: Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Những căn nhà nhỏ được sửa chữa lại hoặc xây mới giúp hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở an toàn. Ảnh: DL.

Trao niềm vui an cư

Bà Nguyễn Thị Liên, ở thôn Hội An, xã Sơn Cẩm Hà, vui mừng khi căn nhà xuống cấp của gia đình vừa được sửa chữa khang trang trước mùa mưa bão. Vợ chồng bà đều đã lớn tuổi, trong đó chồng là thương binh, thường xuyên đau ốm. Thu nhập từ buôn bán nhỏ chỉ đủ trang trải sinh hoạt nên gia đình không có điều kiện sửa chữa nhà ở.

Trước hoàn cảnh đó, chính quyền xã Sơn Cẩm Hà đã vận động Công ty Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình bà Liên sửa chữa nhà. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, nhân viên ngành điện còn đến kiểm tra, lắp đặt lại hệ thống điện và hỗ trợ thiết bị nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

“Có căn nhà chắc chắn, không còn lo dột mỗi khi mưa lớn, vợ chồng tôi yên tâm hơn nhiều”, bà Liên chia sẻ.

Cũng tại xã Sơn Cẩm Hà, căn nhà của bà Trần Thị Mùi, ở thôn Cẩm Phô, đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Mái ngói hư hỏng được thay mới bằng mái tôn, tường nhà được sơn sửa khang trang. Gia đình bà được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động doanh nghiệp tài trợ.

Bà Mùi cho biết, nếu không có sự chung tay của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, bà khó có thể tự sửa chữa căn nhà đã xuống cấp.

Chính quyền xã Điện Bàn Tây tổ chức lễ khơi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Ngô Thị Đa. Ảnh: ĐVCC.

Tại thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, các ngành, đoàn thể địa phương cùng đội thợ đang khẩn trương tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng để xây dựng nhà mới cho bà Ngô Thị Đa. Tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, bà Đa sống cùng người con gái đơn thân trong căn nhà hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa lũ.

Trong năm 2026, xã Sơn Cẩm Hà triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng, giúp 6 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Điện lực thành phố hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà; một doanh nghiệp khác tài trợ sửa chữa và xây mới 5 căn nhà trên địa bàn.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công khó khăn về nhà ở, địa phương còn tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để giúp người dân có nơi ở kiên cố, an toàn hơn.

Theo ông Tuấn, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương trong chương trình xóa nhà tạm. Đối với những gia đình đặc biệt khó khăn, không có lao động, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục vận động thêm nhân công, ngày công để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà.

Tại xã Điện Bàn Tây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tích cực kết nối các đơn vị, doanh nghiệp và vận động hội, đoàn thể đóng góp kinh phí, ngày công giúp đỡ những hộ khó khăn.

Ông Nguyễn Chánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây cho biết, Mặt trận và các hội, đoàn thể luôn sẵn sàng đứng ra kêu gọi, vận động nguồn lực, nhất là ngày công lao động để hỗ trợ những gia đình không đủ khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà.

Năm 2026, toàn xã có 6 hộ được hỗ trợ nhà ở, trong đó 3 hộ xây mới và 3 hộ sửa chữa. Đến nay, địa phương đã hoàn thành, bàn giao 2 căn nhà xây mới và 3 căn nhà sửa chữa.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND thành phố về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, giai đoạn 2026-2027, toàn thành phố có 5.757 căn nhà cần được hỗ trợ, với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng.

Nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Điện Bàn Tây được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới. Ảnh: ĐVCC.

Trong đó, Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp dự kiến huy động 197,5 tỷ đồng. Riêng năm 2026, thành phố phấn đấu vận động 89,4 tỷ đồng để hỗ trợ 843 căn nhà; năm 2027 huy động 108,1 tỷ đồng, hỗ trợ 1.206 căn.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, đối tượng cần hỗ trợ không chỉ có hộ nghèo, hộ cận nghèo mà còn gồm gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và những trường hợp có hoàn cảnh đặc thù.

Nhiều hộ dân ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ khả năng đối ứng kinh phí. Vì vậy, nguồn lực xã hội hóa sẽ được huy động bổ sung bên cạnh ngân sách Nhà nước, giúp các gia đình có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Trong tháng cao điểm Vì người nghèo, Mặt trận TP Đà Nẵng và các địa phương tiếp tục phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nguồn lực chăm lo cho các hộ khó khăn, từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống và an cư lâu dài.