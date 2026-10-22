· Đà Nẵng: Huy động hơn 283 tỷ đồng chung tay chăm lo công tác an sinh xã hội & bảo vệ quyền trẻ em

Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan; Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua (2020-2025), dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và quá trình sắp xếp bộ máy, Hội đã nỗ lực đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò kết nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng. Nhờ đó, công tác từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ, Hội đã huy động nguồn lực hơn 283 tỷ đồng để chăm lo, giúp đỡ cho gần 300.000 lượt hộ nghèo, khó khăn có trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (vượt 41% chỉ tiêu nghị quyết). Từ nguồn lực này này, Hội đã trao 12.596 suất học bổng trị giá 18,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường lớp và các công trình phục vụ học tập; thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo có trẻ em; tổ chức cứu trợ, trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; duy trì các bếp ăn, nồi cháo tình thương và vận động xe lăn cho người khuyết tật.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: P.T

Song song với đó, các chương trình "Viết tiếp giấc mơ", "Tấm gương hiếu thảo", "Vòng tay nhân ái", "Bát cháo tình thương",“Mẹ đỡ đầu”, “Mái nhà yêu thương - Nâng bước trò nghèo” cùng nhiều mô hình ý nghĩa khác đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông, tư vấn, giám sát và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh, góp phần tích cực thực hiện các chương trình "5 không, 3 có", "4 an" và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Với những kết quả đó, nhiệm kỳ qua, Hội Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất; Trung ương Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng 4 Cờ thi đua; UBND thành phố tặng Cờ thi đua dẫn đầu cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Trên cơ sở đánh giá bài học kinh nghiệm, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em. Mục tiêu trọng tâm là vận động nguồn lực đạt từ 250 tỷ đồng trở lên nhằm hỗ trợ các trường hợp yếu thế, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống của trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội đã đạt được; đồng thời cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới. Đồng chí Thu Lan đề nghị, thời gian tới Hội tập trung kiện toàn tổ chức từ thành phố đến cơ sở, nhất là tại các địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hội cần xác định bảo vệ quyền trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước, đặc biệt chú trọng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chủ động nắm bắt thông tin để can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào "Giúp đỡ hộ nghèo vượt khó - Chung tay bảo vệ quyền trẻ em", ưu tiên trẻ em mồ côi, trẻ em vùng khó khăn; gắn hỗ trợ khẩn cấp với tạo sinh kế lâu dài. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng lưu ý Hội tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và mở rộng kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ.

BCH Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng khóa I ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã bầu BCH khóa I gồm 45 ủy viên; bà Nguyễn Thị Tám được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.