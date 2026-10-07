Đà Nẵng huy động hơn 1.100 người thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn

Sáng 7/10, Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) quy mô lớn tại Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và Nhà van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng.

Cuộc thực tập huy động hơn 1.100 người cùng 93 phương tiện chữa cháy, CNCH và phương tiện phục vụ của Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Huế, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức xử lý đồng thời, liên hoàn các tình huống cháy, nổ, tai nạn, mắc kẹt, rò rỉ hóa chất.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) phát biểu chủ trì buổi thực tập.

Tình huống giả định, khoảng 9h30 ngày 7/10, tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng (cao 50 tầng) xảy ra sự cố rò rỉ khí gas, tạo hỗn hợp cháy nổ và phát sinh vụ nổ lớn. Vụ nổ làm sập một số cấu kiện xây dựng, gây cháy lan xuống tầng 2, lên tầng 3M và các tầng phía trên; khói, khí độc bao trùm nhiều khu vực, đe dọa khoảng 1.000 khách đang lưu trú tại khách sạn.

Do ảnh hưởng của vụ nổ, hệ thống chữa cháy tự động của tòa nhà được giả định không hoạt động hiệu quả, khiến đám cháy tiếp tục phát triển. Cùng lúc, tại tầng 23, một căn hộ phát sinh cháy do khách lưu trú bỏ quên bếp đang đun nấu khi chạy ra ngoài thoát nạn. Khói, khí độc nhanh chóng bao trùm hành lang, khiến nhiều người mắc kẹt, hoảng loạn và mất phương hướng.

Tình huống tiếp tục được đẩy lên mức độ phức tạp khi trên đường Võ Nguyên Giáp xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Một xe tải chở hóa chất axit HNO₃ va chạm với xe buýt điện, khiến tài xế và phụ xe tải mắc kẹt; các can hóa chất văng xuống đường, có nguy cơ rò rỉ, phát tán. 12 hành khách trên xe buýt điện cũng bị mắc kẹt do cửa xe gặp sự cố.

Tại Nhà van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, một tình huống khác được giả định xảy ra trong quá trình nhập xăng từ tàu vào kho. Do rò rỉ tại cụm van, hơi xăng tích tụ tạo thành hỗn hợp có nguy cơ cháy nổ. Tàn lửa từ khu vực công viên biển Đông gặp gió lớn bay vào khu vực Nhà van T, gây nổ, làm tốc mái công trình và phát sinh cháy lớn. Hai công nhân đang tuần tra bị sức ép vụ nổ và cấu kiện văng trúng, bất tỉnh, mắc kẹt...

Ngay khi sự cố xảy ra, hệ thống truyền tin báo cháy tự động chuyển thông tin đến Trung tâm Thông tin chỉ huy PCCC và CNCH, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Đội Chữa cháy khu vực 2. Lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng tổ chức chữa cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn, đồng thời phối hợp, duy trì thông tin liên lạc để lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Hàng chục xe chuyên dụng, nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, sử dụng xe thang giải cứu người mắc kẹt từ trên nhà cao tầng. Chó nghiệp vụ cũng được đưa vào tìm kiếm nạn nhân. Cùng với đó là sự tham gia của y tế; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công anTP Huế và Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của siêu robot chữa cháy TAF35 hiện đại, được điều khiển tiếp cận sâu vào khu vực có nhiệt độ cao, khói dày, nơi con người khó có thể xâm nhập. Siêu robot điều khiển từ xa nói trên có thể phun nước xa 80m, tốc độ phun đạt 4.700 lít nước/phút.

Trước các tình huống diễn biến đồng thời, liên hoàn, lực lượng tham gia thực tập triển khai nhiều phương án chữa cháy, cứu người và xử lý sự cố.

Dù mưa lớn, thời tiết không thuận lợi, các lực lượng vẫn triển khai phương án thực tập đúng yêu cầu, bảo đảm hiệu quả.

Các lực lượng phối hợp xử lý các tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại buổi thực tập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thực tập, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho rằng đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi gặp mặt ngày 2/10 vừa qua; đó là "công tác PCCC và CNCH phải chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, quản trị rủi ro; an toàn phải được chuẩn bị cùng với phát triển".

Thiếu tướng Dương Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng; vai trò nòng cốt của Công an TP Đà Nẵng trong tham mưu, chuẩn bị và tổ chức cuộc thực tập; các lực lượng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trách nhiệm phối hợp, tổ chức tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt, bảo đảm các điều kiện phục vụ cuộc thực tập.

Sau cuộc thực tập, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ phối hợp Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế chi viện liên vùng, nhất là trong xử lý các sự cố lớn, vượt quá khả năng của lực lượng tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổng triển khai đội hình tiếp cận khu vực giả định xảy ra cháy (ảnh CAĐN).

Hơn 1.100 người cùng 93 phương tiện được huy động tham gia cuộc thực tập quy mô lớn.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đề nghị Công an TP Đà Nẵng và người đứng đầu các cơ sở tham gia tiếp tục rà soát điều kiện an toàn, duy trì tự kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC và huấn luyện lực lượng tại chỗ. Các cơ sở lưu trú phải đặc biệt chú trọng kỹ năng hướng dẫn thoát nạn, hỗ trợ khách, trong đó có khách quốc tế. Sự sẵn sàng tại chỗ có ý nghĩa quyết định trong những phút đầu tiên khi sự cố xảy ra.

Đề nghị UBND TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về hạ tầng, nguồn lực phục vụ công tác PCCC và CNCH; gắn yêu cầu bảo đảm an toàn với quy hoạch, đầu tư và phát triển các loại hình, công trình có nguy cơ cao.

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Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng cờ lưu niệm và hoa chúc mừng cho các lực lượng tham gia thực tập.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, việc tổ chức thực tập với các tình huống phức tạp, sát thực tế là dịp để các lực lượng nâng cao khả năng phối hợp, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố. Thành phố yêu cầu các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, xử lý hiệu quả từng tình huống; tuyệt đối không chủ quan dù trên địa bàn đã có kinh nghiệm ứng phó với nhiều vụ cháy, lũ lụt, bão lớn.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh, bảo đảm an toàn PCCC, CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, gắn trực tiếp với bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân, tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và sự phát triển bền vững của thành phố. Trong mọi tình huống, bảo vệ tính mạng con người phải được đặt lên trên hết, trước hết...