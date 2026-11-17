Các lực lượng liên ngành triển khai nhiệm vụ trước giờ ra quân tuần tra tại bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Fanpage Công an thành phố Đà Nẵng)

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình liên ngành về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã di cư và khai thác thủy sản mang tính tận diệt của phường Sơn Trà tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm trên bán đảo Sơn Trà.

Đợt ra quân huy động 160 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng thuộc các đơn vị liên quan, gồm Công an, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, lực lượng quân sự, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng và lực lượng ở cơ sở. Các thành viên được chia thành 2 tổ công tác, tập trung kiểm tra tại khu vực rừng, ven rừng, ven biển và những địa điểm có nguy cơ xảy ra hoạt động săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng tiến hành rà soát các tuyến đường nhánh, lối mở, khu vực tiếp giáp rừng tự nhiên và những vị trí có nguy cơ bị lợi dụng để đặt bẫy, giăng lưới, sử dụng keo dính hoặc thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tháo gỡ bẫy động vật hoang dã trong rừng Sơn Trà. (Ảnh: Fanpage Công an thành phố Đà Nẵng)

Qua kiểm tra thực địa, lực lượng Kiểm lâm ghi nhận các loại bẫy kẹp, bẫy dây, bẫy sóc, bẫy chồn vẫn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa động vật hoang dã. Các tổ công tác tiến hành kiểm tra, tháo gỡ, thu gom những loại bẫy, lưới và phương tiện phục vụ hoạt động săn bắt trái phép, góp phần hạn chế nguy cơ động vật rừng bị mắc bẫy, thương tích.

Không chỉ tập trung bảo vệ động vật trên cạn, hoạt động tuần tra còn được triển khai tại khu vực ven biển. Lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi khai thác thủy sản mang tính tận diệt như sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện và ngư cụ bị cấm. Đồng thời, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, tình trạng người dân, du khách tùy tiện cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà cũng được lực lượng chức năng lưu ý. Việc cho ăn không đúng cách khiến một số cá thể khỉ thường xuyên xuống đường, tiếp cận con người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả động vật và du khách.

Trước đó, UBND phường Sơn Trà đã triển khai mô hình liên ngành nhằm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã di cư, khai thác thủy sản trái phép. Mô hình có sự tham gia của Công an, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ, Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng, Kiểm ngư và các đơn vị liên quan.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Sơn Trà, việc thành lập mô hình xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các lực lượng thay vì triển khai nhiệm vụ riêng lẻ. Qua đó, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Song song với hoạt động kiểm tra, xử lý, các lực lượng chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân và du khách về trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.

Việc duy trì phối hợp tuần tra liên ngành được kỳ vọng góp phần ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ giá trị đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà.