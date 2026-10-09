Đà Nẵng: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 tại phường Hương Trà

Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay ra mắt các sản phẩm tiêu biểu về chuyển đổi số của phường Hương Trà. (Ảnh: QV)

Hội thảo không chỉ là dịp để nhìn lại những kết quả bước đầu trong quá trình chuyển đổi số của phường Hương Trà, mà còn là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi giải pháp và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là: “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chủ đề này đặt ra yêu cầu rất rõ là chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy dữ liệu, nền tảng số và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo; công nghệ phải tạo ra những thay đổi cụ thể trong công việc hằng ngày và trong đời sống của nhân dân.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QV)

Đối với cấp xã, phường, chuyển đổi số càng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gần dân và thiết thực với người dân. Đó là xây dựng chính quyền số để giải quyết công việc nhanh hơn, minh bạch hơn; xây dựng công dân số để người dân có khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số an toàn, thuận tiện; thúc đẩy kinh tế số để doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời xây dựng xã hội số để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: QV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu chia sẻ, Hương Trà xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền, phục vụ nhân dân và phát triển địa phương. Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo”, phường đã và đang triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, phường đã chú trọng xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân; phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số và các tiện ích số thiết yếu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Trần Trung Hậu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QV)

“Trong dịp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam năm nay, phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính; hội thảo chuyển đổi số, tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; tập huấn ứng dụng điều hành tổ dân phố, tương tác công dân số; đồng thời triển khai chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương ứng dụng chuyển đổi số. Đây là những hoạt động cụ thể nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng cán bộ, từng tổ dân phố, từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp và từng người dân”, đồng chí Trần Trung Hậu cho hay.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QV)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết, Đà Nẵng trong những năm qua luôn xác định chuyển đổi số là động lực chiến lược, là "chìa khóa" cốt lõi để đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong bối cảnh đất nước đang tăng tốc toàn diện, Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở mục tiêu phát triển du lịch, mà đang định hình rõ nét khát vọng trở thành một "Thành phố AI" (AI City) tiêu biểu của khu vực.

“Chuyển đổi số không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự dấn thân, thay đổi tư duy từ mỗi cấp lãnh đạo, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của toàn thể người dân. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cam kết luôn sát cánh, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn và tháo gỡ khó khăn cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường trong suốt quá trình triển khai”, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên nói.

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức trải nghiệm sản phẩm chuyển đổi số. (Ảnh: QV)

Tại hội thảo, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà ra mắt 6 sản phẩm chuyển đổi số của phường gồm: Phòng họp thông minh; Hệ thống điều hành tổ dân phố và tương tác công dân số; Hệ thống quản lý đầu tư công cấp phường; Hệ thống VR360 số hóa không gian văn hóa, du lịch; Hệ thống VR360 số hóa Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Ngọc; Bản đồ số phường Hương Trà.

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức trao khen thưởng cho các tập thể. (Ảnh: QV)

Tại hội thảo, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà cũng đã sơ kết và khen thưởng “Chiến dịch 30 ngày thu thập, tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu tương tác công dân số trên địa bàn phường Hương Trà”. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng, bởi dữ liệu chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên sẽ tạo cơ sở để chính quyền phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ủy ban nhân dân phường Hương Trà và Ủy ban nhân dân xã Trà Liên chính thức ký kết biên bản hợp tác chuyển đổi số. (Ảnh: QV)

Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà và Ủy ban nhân dân xã Trà Liên chính thức ký kết biên bản hợp tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số. Qua đó, sẽ mở ra nhiều cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và cùng triển khai những mô hình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở giữa hai địa phương.