Đà Nẵng hướng tới trở thành siêu đô thị biển hàng đầu châu Á

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố, đặc khu Hoàng Sa và phần không gian biển quản lý theo quy định, với diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34 km2. Đà Nẵng giữ vị trí kết nối chiến lược khi phía Bắc giáp thành phố Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp Lào và phía Đông giáp Biển Đông.

Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị biển thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á. Ảnh Inetrnet

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050 xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, an toàn, đáng sống và có vị thế quốc tế. Đây sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, tài chính, thương mại tự do, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục và y tế chất lượng cao. Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị biển kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và từng bước đáp ứng các tiêu chí đô thị đặc biệt.

Về tính chất, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Địa phương giữ vai trò trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, cửa ngõ ra biển quan trọng của tiểu vùng sông Mê Kông kết nối ASEAN. Đà Nẵng đồng thời là đầu mối giao thông, viễn thông chiến lược, trung tâm chuyển tiếp hàng hóa quốc tế qua hệ thống cảng biển, cảng hàng không, cũng như là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Trong định hướng phát triển du lịch, thành phố quy hoạch quy mô đất khoảng 9.700 ha đến 10.200 ha với ba không gian chính. Đó là chuỗi khu du lịch quốc gia tiềm năng Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Bà Nà theo hướng sinh thái, bảo tồn; không gian văn hóa - di sản Hội An - Mỹ Sơn gắn với di tích Chăm, di tích lịch sử cách mạng; và không gian du lịch biển, vịnh kết hợp kinh tế đêm dọc ven biển phía Đông.

Lĩnh vực thương mại - tài chính ghi nhận điểm nhấn là việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô từ 300 - 320 ha. Thành phố cũng sẽ thành lập Khu Thương mại tự do, hệ thống trung tâm thương mại tầm cỡ, chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên cùng trung tâm logistics rộng 130 ha tại xã Thăng Bình.