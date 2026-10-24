Đà Nẵng hướng tới kiến trúc xanh, hài hòa với thiên nhiên

Các diễn giả, kiến trúc sư trong nước và quốc tế thảo luận về các giải pháp kiến trúc sinh thái. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tại Tọa đàm, các diễn giả, kiến trúc sư đã trình bày các giải pháp mới về thiết kế, thi công công trình đáp ứng các yếu tố sống xanh, bảo vệ môi trường và hài hòa với thiên nhiên.

Diễn giả Pierre Huyard, Tổng giám đốc Huni Architectes khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho rằng, trước thiên nhiên, con người rất nhỏ bé và rất dễ bị tổn thương. Mùa hè năm ngoái tại Pháp có hơn 8.000 người tử vong do sốc nhiệt vì nắng nóng kỷ lục; trận lụt tháng 10/2024 tại Tây Ban Nha đã khiến 240 người thiệt mạng, thiệt hại 50 tỷ Euro; mới đây tại Nepal, lở tuyết đá, băng tan đã khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng…

Vì vậy, mỗi kiến trúc sư khi bắt đầu đặt bút thiết kế cần phải ưu tiên tiết kiệm năng lượng, sử dụng các giải pháp thân thiện với môi trường và giảm thiểu tác động của con người lên thiên nhiên.

Còn theo Thạc sỹ, Kiến trúc sư Thái Lan Anh, Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc cảnh quan (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), thiết kế cảnh quan rất quan trọng đối với các công trình kiến trúc dân dụng, nhất là đối với các khu đô thị, các tòa chung cư cao tầng tại các thành phố lớn. Thông qua kiến trúc cần tạo được năng lượng tích cực cho chính người sử dụng công trình, bằng cách đưa con người kết nối, trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Kiến trúc sư Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Kiến trúc sư Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng cho rằng, những năm qua, thiên nhiên đã “lên tiếng” qua thiên tai, bão lũ, qua cái nóng hầm hập của những khối bê tông, qua sự ngột ngạt của những không gian thiếu khoảng thở. Đó là lời cảnh báo rằng lối tư duy “chinh phục và áp đặt” lên cảnh quan đã đến lúc phải dừng lại. Mỗi nét vẽ của kiến trúc sư không đơn thuần là định hình một công trình, mà là đang thay đổi một phần cấu trúc của tự nhiên.

Ông Tô Văn Hùng cũng cho biết, thành phố Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, thông minh và đáng sống. Vì vậy, các chia sẻ từ các chuyên gia và các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm đã giúp hình thành một góc nhìn mới trong quá trình hành nghề thiết kế, từ đó mỗi người kiến trúc sư sẽ có trách nhiệm hơn với các công trình của mình, với tương lai của thành phố Đà Nẵng.

Lễ ký kết “Đồng hành xuyên suốt” của Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Ông cũng kỳ vọng Tọa đàm sẽ là lời kêu gọi mọi người chung tay gìn giữ và bảo vệ môi trường thiên nhiên, nhất là đối với cộng đồng các kiến trúc sư. Qua đó, mỗi công trình được tạo ra sẽ không còn là một khối bê tông vô cảm thách thức thiên nhiên, mà là một lời hồi đáp hòa bình, xanh hơn và bền vững hơn.

Trong chương trình cũng diễn ra Lễ ký kết “Đồng hành xuyên suốt” của Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Đồng thời, chương trình cũng đã diễn ra Lễ công bố quyết định và ra mắt các Chi hội trực thuộc Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng.