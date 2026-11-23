Lối xuống biển dành cho người khuyết tật tại Công viên Biển Đông.

Từng bước xóa bỏ rào cản tiếp cận

Từ năm 2020, UBND TP Đà Nẵng đã chủ trương đầu tư các lối xuống biển dành cho người khuyết tật. Thành phố chi gần 11 tỷ đồng xây dựng 24 lối xuống biển tại các bãi tắm công cộng, gồm 18 vị trí dọc tuyến Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa và 6 vị trí trên tuyến Nguyễn Tất Thành.

Các lối xuống biển được thiết kế với ram dốc bê-tông cốt thép, kết hợp sàn sợi thủy tinh FRP Grating dưới bãi cát, tạo lối đi đến gần mép nước. Một số vị trí còn được bố trí khung inox hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận dịch vụ bãi biển. Nhiều công trình như Trung tâm Hành chính thành phố, Công viên APEC và các công viên trung tâm đã có lối đi dành cho người khuyết tật. Tại Quảng trường 29/3, đường Thăng Long và một số tuyến đường khác cũng có lối đi dành cho người khiếm thị.

Cuối tháng 9-2026, UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 498/KH-UBND triển khai Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 21-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Kế hoạch thể hiện sự chuyển biến trong tư duy quản lý, từ tiếp cận chủ yếu dựa trên y tế, trợ giúp xã hội sang bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của người khuyết tật.Cụ thể hóa định hướng này, tháng 10-2026, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 18716/KH-SXD về bảo đảm quyền tiếp cận trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông. Mục tiêu đến năm 2032, 100% công trình thiết yếu công cộng xây mới và 100% phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật.

Các công trình thuộc diện rà soát gồm cơ sở y tế, giáo dục, nhà ga, bến xe, bến tàu, trụ sở làm việc, khách sạn, công trình văn hóa, thể thao và nhà chung cư. Thành phố cũng triển khai miễn, giảm giá vé cho 100% người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, đồng thời nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với người khuyết tật nhẹ.Giai đoạn 2026 - 2032, ngành xây dựng sẽ lồng ghép tiêu chuẩn tiếp cận vào quá trình thẩm định, cấp phép và kiểm tra công trình, nhằm hạn chế rào cản trong di chuyển và sử dụng dịch vụ đô thị.

Để người khuyết tật thực sự được tham gia

Ông Trương Công Nghiêm, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Đà Nẵng, cho rằng để các mục tiêu đạt hiệu quả thực chất, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị đầu tư, vận hành và cộng đồng người khuyết tật.Theo ông Nghiêm, người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn có thể đóng góp kinh nghiệm thực tế trong đánh giá khả năng tiếp cận của công trình, hạ tầng giao thông. Hội mong muốn đồng hành cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong khảo sát hiện trạng, góp ý giải pháp và đánh giá công trình sau khi hoàn thành.

Thực tế, có hạng mục hỗ trợ tiếp cận chưa đồng nghĩa với việc công trình thuận tiện sử dụng. Đường dốc dành cho người sử dụng xe lăn phải bảo đảm độ dốc, chiều rộng, bề mặt phù hợp; lối đi cần thông thoáng, an toàn. Với người khiếm thị, khiếm thính, các giải pháp cũng phải đáp ứng nhu cầu thực tế.Ông Nghiêm đề xuất nghiên cứu cơ chế để người khuyết tật tham gia khảo sát, trải nghiệm và góp ý công trình trước khi đưa vào sử dụng, qua đó sớm phát hiện bất cập, hạn chế chi phí sửa chữa sau đầu tư. Bên cạnh công trình xây mới, thành phố cần rà soát, khắc phục rào cản tại các công trình hiện hữu và xác định hạng mục ưu tiên cải thiện. Đối với giao thông công cộng, khả năng tiếp cận phải được bảo đảm đồng bộ từ vỉa hè, lối đi bộ, điểm sang đường, điểm dừng chờ đến phương tiện và hệ thống thông tin hành khách.

Hội Người khuyết tật cũng đề xuất thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh về các rào cản tiếp cận, tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia giám sát, đóng góp ý kiến. Kế hoạch số 18716/KH-SXD là cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng theo hướng thân thiện, bao trùm. Sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, đơn vị đầu tư và cộng đồng người khuyết tật sẽ góp phần đưa các tiêu chuẩn tiếp cận vào thực tế, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho mọi người trong thụ hưởng tiện ích đô thị.