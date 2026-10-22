Đà Nẵng hướng tới đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á vào năm 2075

Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2016 ngày 21/10 phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo quy hoạch, đến năm 2075, Đà Nẵng thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Thành phố có diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34 km2; phía Bắc giáp TP Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông.

Mục tiêu đến 2050: cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia

Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2050 là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á; từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Về tính chất đô thị, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; cực tăng trưởng về du lịch; trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm văn hóa – thể thao, giáo dục – đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học và công nghệ.

Thành phố đồng thời là trung tâm thương mại tự do, tài chính, văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm kết nối, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; trung tâm trung chuyển hàng hóa và giao thông quốc tế thông qua hệ thống cảng biển, cảng hàng không; cửa ngõ ra biển quan trọng của tiểu vùng sông Mekong kết nối với ASEAN và quốc tế.

Đà Nẵng cũng được xác định là cực tăng trưởng phía Bắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với vùng Bắc Trung Bộ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các nước ASEAN; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Ba không gian du lịch chính

Về du lịch, quy hoạch định hướng phát triển trên toàn thành phố với các loại hình: du lịch biển, đường thủy nội địa, sinh thái - cộng đồng, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử - tâm linh, vui chơi giải trí, mua sắm, thể thao và chăm sóc sức khỏe; quy mô đất khoảng 9.700 - 10.200 ha.

Du lịch được tổ chức theo ba không gian chính: các khu du lịch quốc gia tiềm năng Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Bà Nà theo hướng sinh thái, kiểm soát phát triển gắn với bảo tồn; không gian du lịch văn hóa – di sản Hội An - Mỹ Sơn và hệ thống di tích Chăm, di tích lịch sử cách mạng; không gian du lịch biển và vịnh với chuỗi đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm dọc ven biển phía Đông.

Trung tâm tài chính quốc tế gắn với đổi mới sáng tạo

Về thương mại, tài chính, quy hoạch định hướng hình thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; tuyến phố thương mại, tài chính; Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với các đầu mối giao thông lớn; phát triển chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm logistics gắn với chợ đầu mối tại xã Thăng Bình, quy mô khoảng 130 ha.

Đặc biệt, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ được phát triển tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô khoảng 300 - 320 ha.

Về logistics, thành phố phát triển hệ thống trung tâm logistics tích hợp đa phương thức theo mô hình mạng lưới, gồm: Trung tâm logistics Hòa Nhơn, Trung tâm logistics Ga Kim Liên, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm logistics xã Hòa Vang, Trung tâm logistics hỗ trợ chợ đầu mối và ngành bán buôn gắn với chợ đầu mối Hòa Phước, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai, Trung tâm logistics tại Tam Kỳ - Quảng Phú, Trung tâm logistics Chaval - Nam Giang, các trung tâm logistics và kho bãi gắn với cửa khẩu (Nam Giang, Tây Giang, Bờ Y...) cùng các trung tâm logistics nhỏ lẻ và kho bãi khác.

Đối với công nghiệp, quy hoạch định hướng phát triển công nghiệp, công nghiệp quốc phòng kết hợp sử dụng lưỡng dụng và logistics theo mô hình xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Các cụm công nghiệp được phát triển nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Thu Thảo