Đà Nẵng hướng tới đô thị biển hiện đại, thông minh, giàu bản sắc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21.10.2026 phê duyệt Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP. Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), cùng phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Thành phố có diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34km².

Quy hoạch xác định thời hạn ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Đà Nẵng định hình không gian đô thị đa cực, đa trung tâm

Hướng tới đô thị biển sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc

Mục tiêu đến năm 2050 là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; đồng thời là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Thành phố được định hướng phát triển thành trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, quy hoạch nhấn mạnh việc tổ chức không gian phát triển theo mô hình tích hợp, đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; tăng cường liên kết đô thị - nông thôn, đô thị - di sản, sông - biển - rừng. Phát triển kinh tế được đặt trong mối quan hệ hài hòa với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo tồn di sản.

Du khách tham quan phố cổ Hội An

Tổ chức không gian theo cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”

Một trong những định hướng trọng tâm của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”, hình thành chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, tăng cường kết nối giữa khu vực ven biển, trung du, miền núi và các vùng lân cận.

Ba vùng phát triển gồm vùng ven biển phía Đông, tập trung kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị; vùng trung du, miền núi phía Tây, tập trung sinh thái, nông nghiệp và di sản; vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác.

Ba cực phát triển được xác định gồm cực phía Bắc, gắn với khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An cùng các khu đô thị lấn biển, tập trung phát triển dịch vụ, tài chính, du lịch, di sản, công nghiệp công nghệ cao và logistics.

Cực phía Nam, gồm Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành, được định hướng phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong khi đó, cực liên kết Nam Hội An, gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, tập trung phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

Hai trục liên kết Bắc - Nam và bốn hành lang Đông - Tây sẽ tăng cường kết nối các cực phát triển, các khu vực đô thị với miền núi, cửa khẩu, Tây Nguyên và các địa bàn thuộc hành lang kinh tế khu vực.

Quy hoạch đồng thời định hướng khai thác hiệu quả không gian biển, không gian ngầm, mặt đất và trên cao; mở rộng không gian công cộng, duy trì các hành lang sinh thái, hạn chế phát triển đô thị tại những khu vực nhạy cảm về môi trường và thiên tai.

Đối với khu vực đô thị hiện hữu, thành phố sẽ gắn phát triển với chỉnh trang, tái thiết đô thị; chủ động dự trữ không gian, quỹ đất và năng lực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng xác định mục tiêu xây dựng đô thị biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc

Dự báo dân số vượt 6,5 triệu người vào năm 2050

Theo dự báo trong quy hoạch, dân số Đà Nẵng, bao gồm dân số dự kiến tại các khu vực lấn biển, sẽ đạt khoảng 5,5 triệu người vào năm 2040, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người. Đến năm 2050, quy mô dân số dự kiến vượt 6,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người.

Lượng khách du lịch lưu trú được dự báo đạt khoảng 105-110 triệu lượt vào năm 2040 và 130-135 triệu lượt vào năm 2050. Diện tích đất xây dựng dự kiến khoảng 167.760-173.840ha vào năm 2040 và 192.250-196.230ha vào năm 2050.

Về hệ thống đô thị, đến năm 2050, toàn thành phố được định hướng có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới. Trong đó, đô thị Đà Nẵng giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt; Tam Kỳ là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục; Hội An là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn; Điện Bàn là đô thị động lực gắn kết với Đà Nẵng và khu vực đô thị cổ Hội An.

Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch định hướng nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống tại các vùng ven đô; phát triển làng nghề ngư nghiệp gắn với du lịch cộng đồng tại khu vực ven biển; thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch làng quê và phát triển vùng dược liệu tại miền núi.

Cùng với đó, việc bảo vệ hành lang thoát lũ, phát triển các vùng trữ nước, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học được xác định là những yêu cầu quan trọng. Riêng bán đảo Sơn Trà, quy hoạch nhấn mạnh bảo tồn nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng đặc dụng, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên, đồng thời kiểm soát phát triển du lịch, hạn chế xây dựng tại các khu vực nhạy cảm về sinh thái…

Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt ra định hướng phát triển đô thị gắn với bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hóa và di sản; thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng sống, tăng cường kết nối vùng và hướng tới một đô thị hiện đại, bền vững, có bản sắc.