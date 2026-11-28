Công an TP Đà Nẵng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp mới, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an ninh hàng không trên cơ sở đánh giá rủi ro, kiểm soát chủ động và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Kế hoạch xác định nguyên tắc xuyên suốt là không đánh đổi an ninh, an toàn hàng không với bất kỳ lý do nào, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kiểm soát an ninh và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng không, phục vụ người dân, hành khách và doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hàng không. TP Đà Nẵng sẽ triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu số, công nghệ sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo, hệ thống kiểm soát tự động và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao hiệu quả kiểm soát an ninh và tối ưu hóa trải nghiệm hành khách.

Đáng chú ý, kế hoạch không chỉ đặt trọng tâm vào hiện đại hóa công nghệ kiểm soát mà còn hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Các điểm tiếp xúc trong hành trình tại sân bay sẽ được rà soát, chuẩn hóa; thủ tục được nghiên cứu đơn giản hóa; hệ thống chỉ dẫn trực quan, đa ngôn ngữ được tăng cường; công tác điều phối hành khách vào giờ cao điểm được cải thiện nhằm giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian chờ đợi.

Theo lộ trình, trong năm 2026, thành phố tập trung hoàn thành kế hoạch thực hiện đề án, triển khai Bộ tiêu chí cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện và thí điểm mô hình tại Cảng HKQT Đà Nẵng hoặc Cảng hàng không Chu Lai. Mục tiêu đặt ra là số hóa trên 30% quy trình kiểm soát an ninh hàng không và các thủ tục liên quan.

Đến năm 2027, tỷ lệ số hóa các quy trình này phấn đấu đạt trên 60%; các giải pháp kiểm soát tự động, nhận diện sinh trắc học được mở rộng áp dụng tại các cảng hàng không trên địa bàn. Thành phố cũng từng bước triển khai lực lượng, phương tiện chuyên trách phát hiện, giám sát và xử lý thiết bị bay không người lái, góp phần chủ động ứng phó với những nguy cơ an ninh mới.

Giai đoạn 2028-2030, Đà Nẵng hướng tới tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị chuyên ngành, triển khai các quy chuẩn kỹ thuật mới, mở rộng ứng dụng công nghệ trong điều hành và quản lý hoạt động hàng không. Mục tiêu dài hạn là có ít nhất một cảng hàng không hoạt động theo mô hình an ninh, thông minh, thân thiện, phấn đấu nằm trong nhóm những sân bay tốt nhất thế giới.

UBND thành phố cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan hàng không và doanh nghiệp liên quan; yêu cầu các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Có thể thấy, từ những cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, hệ thống nhận diện sinh trắc học, trợ lý AI đến cơ chế phối hợp liên ngành và lộ trình xây dựng cảng hàng không thông minh, Đà Nẵng đang từng bước hình thành phương thức quản lý hàng không hiện đại, lấy công nghệ làm công cụ hỗ trợ, lấy an ninh, an toàn làm yêu cầu xuyên suốt và lấy hành khách làm trung tâm phục vụ.

Trong tiến trình đó, lực lượng Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và an ninh hàng không; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh.

Đây chính là nền tảng quan trọng để Cảng HKQT Đà Nẵng phát triển theo hướng an ninh, thông minh, thân thiện, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động hàng không và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố trong giai đoạn mới.

Ở khâu kiểm soát xuất nhập cảnh, Công an cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng cũng tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị. Nổi bật là ứng dụng AI trong hệ thống kiểm đếm hành khách, hệ thống khai báo thông tin trước khi nhập cảnh (PAI), công nghệ sinh trắc học và vận hành 8 cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate).

Đơn vị đồng thời triển khai 6 mã thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an trong lĩnh vực cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; ứng dụng chatbot AI, kiosk video call đa ngôn ngữ và các tiện ích số phục vụ hành khách.

Theo thông tin từ đơn vị triển khai, việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ đã góp phần giảm khoảng 50% thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh và kiểm soát an ninh hàng không so với trước đây. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý công việc mà còn tạo thuận lợi, cải thiện trải nghiệm của hành khách.