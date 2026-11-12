Đà Nẵng hướng dẫn triển khai tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 cho chính quyền địa phương

Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông tin tại hội nghị. Ảnh: MINH LÊ

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/11, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp cung cấp, quản lý và điều hành dịch vụ công trên địa bàn thành phố. Đây là lớp tập huấn thứ 4 về tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua đã góp phần chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ, công tác quản lý chất lượng cần được tiếp cận toàn diện hơn. Việc quản lý không chỉ tập trung vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà còn phải xem xét tổng thể các lĩnh vực hoạt động của chính quyền địa phương.

TCVN ISO 18091:2020 là tiêu chuẩn hướng dẫn cụ thể giúp chính quyền địa phương tự đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu quản lý chất lượng thông qua hệ thống chỉ số. Việc triển khai tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nhận diện rõ những mặt làm được, các tồn tại, hạn chế và những lĩnh vực cần ưu tiên cải tiến.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH LÊ

Tại hội nghị, chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam truyền đạt các nội dung trọng tâm về triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, giới thiệu tổng quan về TCVN ISO 18091:2020, mục đích, phạm vi áp dụng và phương pháp tự đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương.

Trong đó, nội dung trọng tâm là hướng dẫn phương pháp tự đánh giá theo 39 chỉ số quản lý chính sách công được quy định tại Phụ lục A của tiêu chuẩn, chia thành 4 nhóm chủ đề chính.

Hệ thống chỉ số này tạo cơ sở để chính quyền địa phương rà soát một cách bài bản các lĩnh vực quản lý, từ đó đánh giá mức độ thực hiện, xác định những nội dung cần cải thiện và xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động.