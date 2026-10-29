Đà Nẵng hướng dẫn khách sạn ứng dụng AI trong quản trị tài chính

Sáng 28/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức tập huấn “Ứng dụng AI trong phân tích tài chính khách sạn”, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành cơ sở lưu trú du lịch.

Chương trình có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, chuyên gia, giảng viên cùng đội ngũ chủ cơ sở, giám đốc, quản lý và nhân sự phụ trách tài chính, kế toán, kinh doanh tại các doanh nghiệp lưu trú và cơ sở đào tạo du lịch.

Tăng hiệu quả quản trị, tối ưu doanh thu

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón khoảng 15,8 triệu lượt khách tại các cơ sở lưu trú du lịch, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 7,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt.

Đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Tổng doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 56.900 tỷ đồng, tăng khoảng 25%. Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tuy nhiên, tăng trưởng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị chi phí, tối ưu doanh thu và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Trong bối cảnh đó, ứng dụng AI được xem là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công nghệ AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu tài chính, theo dõi biến động doanh thu và chi phí, dự báo xu hướng kinh doanh, phát hiện bất cập trong vận hành, qua đó cung cấp thêm cơ sở để nhà quản lý đưa ra quyết định.

Chương trình có sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và bà Đặng Bích Thủy, Giám đốc điều hành Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, với gần 25 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành khách sạn.

Ứng dụng AI được xem là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hướng dẫn thực hành AI trong phân tích tài chính

Nội dung tập huấn tập trung vào các chỉ số cơ bản trong phân tích tài chính khách sạn, an toàn dữ liệu và những lưu ý khi ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính, kết hợp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản trị, vận hành doanh nghiệp.

Đáng chú ý, học viên được hướng dẫn sử dụng AI để phân tích doanh thu theo kênh bán và mùa vụ, kiểm soát chi phí, xác định điểm hòa vốn, phát hiện dấu hiệu bất thường và hỗ trợ ra quyết định. Các tình huống thực tế được đưa ra thảo luận nhằm tăng khả năng vận dụng vào hoạt động tại từng đơn vị.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng, AI không thay thế vai trò và kinh nghiệm của nhà quản lý mà là công cụ hỗ trợ chuyển dữ liệu thành thông tin hữu ích, nâng cao chất lượng phân tích và hiệu quả điều hành.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Sở đề nghị các cơ sở lưu trú chủ động đổi mới tư duy quản trị, lựa chọn công cụ AI phù hợp với quy mô và nhu cầu thực tế, tránh ứng dụng hình thức. Đồng thời, doanh nghiệp cần bảo đảm độ chính xác của dữ liệu, bảo mật thông tin tài chính và khách hàng, khuyến khích nhân sự chủ động học hỏi, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.

Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố.