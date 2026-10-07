Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình, Cần Thơ, Phú Thọ… còn chậm xử lý nhà đất dôi dư

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Công điện nêu rõ, theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ cho thấy, một số Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tỉnh, thành phố đã rất tích cực trong việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, đưa vào khai thác, còn số lượng ít (dưới 100) cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, như: Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố còn chậm trong việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư, còn số lượng lớn (trên 500) cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên.

(Ảnh minh họa)

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó, lưu ý tập trung ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để phục vụ việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt cần xử lý ngay đối với các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không được đặt ra các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tiếp nhận các cơ sở nhà, đất dôi dư đã có Quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo thời hạn quy định.

Trường hợp cơ sở nhà, đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không đầy đủ hoặc mất hồ sơ pháp lý về nhà, đất, chưa xử lý xong việc lấn chiếm, bố trí làm nhà ở, chưa xác định đầy đủ ranh giới trên thực địa thì tại Biên bản bàn giao, tiếp nhận ghi nhận cụ thể ranh giới, hiện trạng nhà, đất và xác nhận về hồ sơ, giấy tờ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận (không yêu cầu cơ quan, đơn vị có tài sản phải thuê đo vẽ lại hoặc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ trước khi bàn giao).

Rà soát để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của các cơ sở nhà, đất dôi dư; hoàn thành việc phê duyệt phương án xử lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành đưa vào khai thác, xử lý triệt để, trong đó phương án phải bảo đảm tính kịp thời và có thể sớm đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác, xử lý, cơ sở nhà, đất nào đủ điều kiện thì trình, phê duyệt phương án và tổ chức xử lý, khai thác ngay.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư để kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, những nhiễu, trục lợi trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả phải xử lý về công tác cán bộ.