Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Tại buổi làm việc, đại diện hai thành phố đã đánh giá tình hình thực hiện phương án quản lý luân phiên và công tác phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với UBND phường Hải Vân từ khi di tích mở cửa đón khách. Hai bên cũng rà soát việc thu, quản lý và sử dụng phí tham quan theo Nghị quyết số 05/2026 của HĐND TP Huế (áp dụng từ ngày 2-6-2026), đồng thời thống nhất lộ trình khai thác di tích và hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp trong giai đoạn tới.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, tính đến ngày 31-10-2026, di tích Hải Vân Quan đã đón 76.727 lượt khách (gồm 23.955 khách quốc tế và 52.772 khách nội địa), đạt tổng doanh thu hơn 4,96 tỷ đồng. Dù lượng khách lớn cho thấy sức hấp dẫn của di tích, công tác vận hành thực tế vẫn bộc lộ nhiều bất cập.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.T

Hiện di tích mới bố trí tổ bảo vệ 8 người trực 24/24 giờ kiêm nhiệm nhiều khâu; một số vị trí chưa có lan can rào chắn an toàn. Tại nhà trưng bày, thông tin mới dừng lại ở các bảng giới thiệu song ngữ Việt – Anh, thiếu thuyết minh viên trực tiếp hoặc ứng dụng công nghệ số hỗ trợ. Đáng chú ý, khu vực đỉnh đèo chưa có bãi đỗ xe tập trung khiến phương tiện dừng, đỗ tràn lan vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đèo quanh co. Bên cạnh đó, tình trạng rác thải tập kết đối diện cổng chính (hiện đã khóa) cũng gây mất mỹ quan.

Đề tháo gỡ những điểm nghẽn đang tồn tại tại di tích Hải Vân Quan, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang đề nghị cần khảo sát, sắp xếp lại khu vực hàng quán để mở rộng không gian đỗ xe, xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh tự phát và thu gom rác thải kịp thời nhằm giữ gìn hình ảnh với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Hai bên cần trích một phần nguồn thu di tích để ký hợp đồng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với lực lượng tại phường Hải Vân.

Đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chất lượng phục vụ khách tham quan tại di tích Hải Vân Quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đề nghị đơn vị quản lý rà soát tham mưu hoàn thiện cơ chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối, trách nhiệm của từng địa phương đối với công tác quản lý di tích, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hoạt động dịch vụ du lịch tại khu vực. Bên cạnh đó, rà soát tổng thể các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên di tích, đặc biệt là khu vực tường thành, bậc cấp, các vị trí có độ cao…; bổ sung, gia cố hệ thống lan can, rào chắn, dây cáp bảo vệ, biển cảnh báo và hướng dẫn an toàn phù hợp, bảo đảm hài hòa với cảnh quan, kiến trúc di tích. Cùng với đó, nghiên cứu, bổ sung các hoạt động trải nghiệm gắn với giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan Hải Vân Quan nhằm gia tăng sức hấp dẫn đối với khách tham quan (tái diễn lại hoạt cảnh lính canh tại Hải Vân quan; cho du khách check in chụp ảnh cùng lính canh…).

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang nêu các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất phương án, lộ trình quản lý, khai thác Di tích quốc gia Hải Vân Quan trong giai đoạn tới. Ảnh: P.T

Siết chặt quản lý, mở rộng liên kết du lịch

Về liên kết du lịch, lãnh đạo TP Huế thống nhất lấy trục Hội An – Đà Nẵng – Huế làm trọng tâm quảng bá, đặc biệt là dòng sản phẩm tàu hỏa hơi nước độc quyền tuyến Huế – Đà Nẵng dự kiến vận hành từ tháng 12 tới sau khi hoàn tất đăng kiểm, đồng thời kết nối các sự kiện như Lễ hội ánh sáng (Huế) với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Cùng với đó xúc tiến mạnh các thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc và các nước khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: P.T

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao ý nghĩa buổi làm việc trong bối cảnh hai thành phố đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương, định hướng của hai Thành ủy về tăng cường liên kết, hợp tác phát triển và triển khai các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến tại buổi là việc, đặc biệt là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện dự thảo để tiến tới ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích vào ngày 10-12 tới. Văn bản này phải phân định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý và chính quyền cơ sở, cơ chế giám sát cũng như nguyên tắc tài chính. Về nguồn thu từ vé tham quan, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh phải phân bổ công khai, minh bạch, ưu tiên chi cho hoạt động thường xuyên, bảo vệ, vệ sinh và duy tu hạ tầng, phần còn lại mới phục vụ bảo tồn di tích. "Quan điểm của thành phố Đà Nẵng là nguồn thu từ di tích cần được sử dụng trước hết để phục vụ chính di tích, bảo đảm giá trị di sản được gìn giữ và phát huy bền vững" – Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Song song với việc yêu cầu UBND phường Hải Vân (Đà Nẵng) và UBND xã Chân Mây – Lăng Cô (Huế) tăng cường kiểm tra liên ngành về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn giao thông Quốc lộ 1 qua đèo và phòng chống cháy rừng, lãnh đạo TP Đà Nẵng định hướng ngành văn hóa, du lịch hai địa phương cần đổi mới phương thức diễn giải giá trị di tích, xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối Hải Vân Quan với các điểm đến có giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và sinh thái của hai địa phương...

Về định hướng hợp tác du lịch toàn diện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên kết có tính đặc trưng và sức cạnh tranh, trong đó trọng tâm xây dựng chuỗi hành trình "Con đường Di sản miền Trung" (3–5 ngày) kết nối Hải Vân Quan với Quần thể di tích Cố đô Huế, Bạch Mã và các điểm đến phía Bắc Đà Nẵng. Bên cạnh việc đưa tàu hơi nước Huế – Đà Nẵng vào hoạt động cuối năm 2026, hai thành phố sẽ liên kết phát triển du lịch biển, MICE, golf, nghiên cứu mở tuyến đường thủy ven biển và quảng bá chung qua chương trình kích cầu "Miền Di sản Diệu kỳ".

Phát huy giá trị di sản "thiên hạ đệ nhất hùng quan" bằng chuỗi liên kết du lịch Đà Nẵng – Huế.

Trong năm 2027, hai địa phương dự kiến tổ chức 1–2 chương trình xúc tiến tại nước ngoài, cộng hưởng truyền thông từ các sự kiện lớn như Festival Huế, DIFF, Liên hoan Phim Châu Á – Đà Nẵng (DANAFF) và Lễ hội Ẩm thực quốc tế Đà Nẵng, đồng thời từng bước mở rộng liên kết vùng với Quảng Trị, Quảng Ngãi để đưa Hải Vân Quan trở thành biểu tượng gắn kết bền vững. “Hải Vân Quan là di sản có giá trị chung mà cả Đà Nẵng và Huế đều có trách nhiệm gìn giữ. Việc di tích nằm trên địa bàn hai địa phương không nên chỉ được nhìn nhận như một vấn đề về ranh giới quản lý, mà cần trở thành động lực để chúng ta tăng cường liên kết, chia sẻ trách nhiệm và cùng tìm ra mô hình quản lý hiệu quả hơn”- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.