Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kết luận tại buổi làm việc.

Đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang kiến nghị cần khảo sát, sắp xếp lại khu vực hàng quán nhằm mở rộng không gian đỗ xe, chấm dứt tình trạng phương tiện đậu tràn ra đường vào dịp cuối tuần. Cùng với việc xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh tự phát và thu gom rác thải kịp thời để giữ gìn hình ảnh với du khách quốc tế, hai bên cần ký kết hợp đồng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với lực lượng tại phường Hải Vân từ một phần nguồn thu của di tích. Về liên kết du lịch, lãnh đạo TP Huế thống nhất lấy trục Hội An – Đà Nẵng – Huế làm trọng tâm để quảng bá các sản phẩm chung, đặc biệt là tuyến tàu di tích và dòng sản phẩm tàu hỏa hơi nước độc quyền tuyến Huế – Đà Nẵng dự kiến vận hành từ tháng 12 sau khi hoàn tất đăng kiểm. Ngoài ra, hai địa phương sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện bổ trợ như Lễ hội ánh sáng tại Huế gắn với mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng để kéo dài thời gian lưu trú của du khách và xúc tiến mạnh các thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc và các nước khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định Hải Vân Quan là không gian kết nối đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và văn hóa giữa hai địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện dự thảo để tiến tới ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích vào ngày 10-12 tới. Văn bản này cần phân định rõ trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý và chính quyền cơ sở, cơ chế trao đổi thông tin, kiểm tra giám sát cũng như nguyên tắc quản lý tài chính và xử lý các vấn đề phát sinh. Đối với việc sử dụng nguồn thu từ hoạt động tham quan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị hai địa phương thống nhất cơ chế phân bổ công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Nguồn lực này phải ưu tiên bảo đảm kinh phí cho hoạt động thường xuyên, công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục phụ trợ, phần còn lại mới phục vụ công tác bảo tồn và tu bổ di tích.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo TP Huế.

Về định hướng hợp tác du lịch toàn diện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị lấy việc phát triển các sản phẩm liên kết đặc trưng làm trọng tâm, nổi bật là chuỗi hành trình “Con đường Di sản miền Trung” kéo dài 3–5 ngày kết hợp tham quan di sản, ẩm thực, sinh thái và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung” và xúc tiến đưa tàu hơi nước Huế – Đà Nẵng vào hoạt động cuối năm 2026, hai thành phố cần liên kết phát triển du lịch biển, MICE, golf, nghiên cứu mở tuyến đường thủy ven biển và chuyển mạnh sang quảng bá điểm đến chung thông qua chương trình kích cầu “Miền Di sản Diệu kỳ”.