Đà Nẵng hợp tác với ShopeeFood xây dựng hệ sinh thái ẩm thực số và bản đồ ẩm thực

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận các nội dung đề xuất hợp tác, bao gồm: Xây dựng hệ sinh thái ẩm thực số và bản đồ ẩm thực Đà Nẵng; phát triển mạng lưới cơ sở ẩm thực tham gia chương trình; hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho cơ sở kinh doanh.

Cùng với đó là việc xây dựng nhận diện, lan tỏa giá trị ẩm thực; triển khai thẻ ẩm thực; phát triển trải nghiệm ẩm thực tại các chợ truyền thống và không gian công cộng; phối hợp tổ chức lễ hội du lịch ẩm thực; chia sẻ dữ liệu và đo lường đánh giá.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao các đề xuất và thống nhất chủ trương hợp tác giữa UBND thành phố với ShopeeFood nhằm thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế đêm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hộ kinh doanh và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch ẩm thực địa phương.

Đồng thời, yêu cầu các hoạt động hợp tác phải tuân thủ đúng quy định pháp luật; bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển thương hiệu điểm đến Đà Nẵng, văn hóa địa phương với thương hiệu doanh nghiệp và lợi ích của tiểu thương, người dân, du khách; tránh tình trạng thương mại hóa quá mức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện bản thỏa thuận hợp tác (MOU) chi tiết, xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn.

Sở cần chủ trì thẩm định nội dung, xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn cơ sở ẩm thực tiêu biểu trước khi đưa lên bản đồ ẩm thực số; tích hợp hệ sinh thái du lịch và phối hợp nâng tầm tổ chức Lễ hội Food Tour đạt quy mô quốc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp hướng dẫn, giám sát việc kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống của ShopeeFood với Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, rà soát và kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với 100% cơ sở, hộ tiểu thương tham gia chương trình.

UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với cơ quan liên quan lựa chọn các hộ kinh doanh, tuyến phố ẩm thực, điểm check-in đủ điều kiện tham gia gói hỗ trợ chuyển đổi số. Các cơ quan, địa phương lựa chọn các chợ truyền thống tiêu biểu để triển khai mô hình “Chợ ẩm thực Đà Nẵng”; kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương vào chuỗi cung ứng trên sàn ShopeeFood.

Thành phố đề nghị ShopeeFood cụ thể hóa quyền lợi, trách nhiệm, cam kết nguồn lực và tiến độ triển khai từng giai đoạn; sớm khảo sát các chợ truyền thống thí điểm để xây dựng phương án lắp đặt mã QR, số hóa gian hàng, cũng như lên danh sách hộ kinh doanh và tuyến phố ẩm thực tiêu biểu.