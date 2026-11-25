Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng và Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong lĩnh vực tuần hoàn tài nguyên và quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng dự và phát biểu định hướng tại lễ ký kết. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Ban Điều phối Dự án IRBM, Tổ chức PEMSEA, Đoàn công tác KEITI cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh toàn thành phố dao động từ 2.300 đến 2.600 tấn/ngày. Trong bối cảnh thành phố triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, hợp tác với KEITI mở ra cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; góp phần giải quyết bài toán phân loại rác tại nguồn, xử lý nước rỉ rác và rác thải trôi nổi nhằm bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, lễ ký kết mở ra cơ hội để Đà Nẵng và KEITI tìm kiếm các giải pháp phù hợp với thực tiễn quản lý chất thải rắn của thành phố.

Đây cũng là bước tiến trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp lưu vực sông tại ASEAN do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và sự điều phối của PEMSEA.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng kiên định mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; trong khi quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Để giảm tỷ lệ chôn lấp, việc phân loại rác cần bắt đầu từ từng hộ gia đình và duy trì đồng bộ xuyên suốt các khâu thu gom, vận chuyển, xử lý để có thể tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng bằng công nghệ phù hợp.

Thành phố đồng thời gắn quản lý chất thải với bảo vệ nguồn nước, quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm giữ gìn môi trường sống và giảm lượng rác theo sông ra biển.

Lãnh đạo thành phố mong muốn trong thời hạn 5 năm của bản ghi nhớ, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm, khảo sát thực tế và đề xuất giải pháp sát với đặc điểm chất thải, hạ tầng thu gom và điều kiện vận hành tại Đà Nẵng.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện triển khai hợp tác đúng quy định pháp luật; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối phối hợp KEITI và các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch hằng năm, xác định rõ nội dung ưu tiên, tiến độ và kết quả dự kiến.

Lễ ký kết được thực hiện theo quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020, với sự hỗ trợ cầu nối của dự án “Giảm thiểu ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường tại các vùng biển Đông Á thông qua quản lý tổng hợp lưu vực sông tại các nước ASEAN” (Dự án IRBM).

Trước đó, từ tháng 4/2025, thông qua Dự án IRBM, các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu cải thiện quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã được triển khai. Tháng 3/2026, Dự án IRBM cùng KEITI tổ chức đoàn công tác chung xác định trọng tâm hợp tác với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp đó, trong hai ngày 14 và 15/9/2026, Ban Điều phối Dự án IRBM, Cục Môi trường và Đoàn công tác KEITI đã trao đổi kỹ thuật, khảo sát thực địa tại Khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân), qua đó xác định rõ nhu cầu hợp tác giữa Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc (đầu mối là KEITI) với thành phố Đà Nẵng (đầu mối là Sở Nông nghiệp và Môi trường).