Đà Nẵng hợp tác với Foody phát triển hệ sinh thái du lịch ẩm thực

Chiều 5.11, UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Foody tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2027-2030, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng kết nối các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố.

Quang cảnh lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,08 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 87% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt, tăng hơn 24,1%; khách nội địa gần 8,8 triệu lượt, tăng 24,9%.

Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 62.000 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 92% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn và đà tăng trưởng tích cực của du lịch Đà Nẵng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, bên cạnh các sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản, sự kiện và MICE, ẩm thực là một trong những lợi thế nổi bật, góp phần tạo nên bản sắc riêng của điểm đến Đà Nẵng.

Với hệ sinh thái phong phú, từ đặc sản địa phương, chợ truyền thống, ẩm thực đường phố đến hệ thống nhà hàng và các không gian ẩm thực hiện đại, thành phố có nhiều tiềm năng để phát triển ẩm thực thành sản phẩm du lịch trải nghiệm. Qua đó, du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn có cơ hội khám phá văn hóa, đời sống và con người địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Foody đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kết nối và phát triển du lịch ẩm thực. Nổi bật là chương trình hợp tác trong khuôn khổ Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, diễn ra từ ngày 20.5 đến 24.5.2026.

Thông qua hệ sinh thái công nghệ, nền tảng ShopeeFood và mạng lưới đối tác kinh doanh dịch vụ ăn uống, Foody đã đồng hành cùng thành phố quảng bá sự kiện, kết nối các cơ sở kinh doanh, thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng ẩm thực.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp triển khai Bản đồ Ẩm thực số Đà Nẵng - Danangfoodmap.vn, hỗ trợ người dân và du khách tìm kiếm thông tin về các địa điểm ẩm thực, đồng thời tăng cường kết nối giữa du khách với các cơ sở kinh doanh địa phương.

Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của việc kết hợp lợi thế ẩm thực bản địa với nguồn lực công nghệ, dữ liệu và nền tảng số của doanh nghiệp. Qua đó, mở rộng phương thức quảng bá điểm đến, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho các cơ sở ẩm thực.

Phát triển hệ sinh thái kinh tế ẩm thực số

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027-2030 được ký kết nhằm mở rộng phạm vi phối hợp theo hướng toàn diện, đồng bộ và lâu dài.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển hệ sinh thái ẩm thực số và cơ sở dữ liệu ẩm thực Đà Nẵng; kết nối, mở rộng mạng lưới cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực kinh doanh cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng thương hiệu, quảng bá ẩm thực, phát triển cộng đồng; triển khai các chương trình kích cầu, kết nối thị trường và không gian trải nghiệm ẩm thực; tổ chức các sự kiện, lễ hội ẩm thực và lồng ghép quảng bá ẩm thực trong hoạt động xúc tiến du lịch.

Việc chia sẻ dữ liệu, thông tin thị trường và đánh giá hiệu quả hợp tác cũng được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng triển khai các chương trình trong thời gian tới.

UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Foody ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2027-2030

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là định hướng phát triển không chỉ dừng ở hoạt động truyền thông, quảng bá mà hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh tế ẩm thực với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nền tảng, các cơ sở kinh doanh và cộng đồng.

Trong đó, công nghệ và dữ liệu đóng vai trò kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động kinh doanh ẩm thực theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng Công ty Cổ phần Foody tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực về công nghệ, truyền thông, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, kích cầu và xúc tiến quảng bá; đồng hành cùng thành phố phát triển các sản phẩm, sự kiện và không gian trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

Theo bà Thi, chương trình hợp tác giai đoạn 2027-2030 sẽ góp phần đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, có thương hiệu và sức cạnh tranh; đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao thu nhập cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người dân.

Thông qua hợp tác này, Đà Nẵng kỳ vọng tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, phát triển thương hiệu ẩm thực địa phương, gia tăng trải nghiệm cho du khách và từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch, ẩm thực hấp dẫn của Việt Nam và khu vực.