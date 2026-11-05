Đà Nẵng hợp tác toàn diện với Foody, đưa ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc sắc

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, bà Nguyễn Hoài Anh – Giám Đốc Công ty Cổ phần Foody, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: P.T

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất tập trung triển khai các nội dung trọng tâm: phát triển hệ sinh thái ẩm thực số và cơ sở dữ liệu ẩm thực Đà Nẵng; mở rộng mạng lưới cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực kinh doanh cho các hộ và doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu, quảng bá ẩm thực và phát triển cộng đồng; triển khai các chương trình kích cầu, kết nối thị trường và không gian trải nghiệm; phối hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực; lồng ghép quảng bá ẩm thực trong xúc tiến du lịch; đồng thời tăng cường chia sẻ dữ liệu thị trường và đánh giá hiệu quả hợp tác.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: P.T

Điểm đáng chú ý của chương trình hợp tác là định hướng hình thành hệ sinh thái kinh tế ẩm thực có sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp nền tảng, các cơ sở kinh doanh và cộng đồng. Trong đó, công nghệ và dữ liệu được xác định là công cụ cốt lõi giúp kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy kinh doanh ẩm thực theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thời gian qua thành phố đã phối hợp với Foody triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch ẩm thực, nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 và Bản đồ Ẩm thực số Đà Nẵng - ShopeeFood. Các chương trình bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ để quảng bá, kích cầu, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tạo thêm cơ hội phát triển cho các cơ sở kinh doanh địa phương.

Đà Nẵng hợp tác toàn diện với Foody phát triển hệ sinh thái ẩm thực số giai đoạn 2027–2030. Ảnh: P.T

Trên cơ sở đó, việc ký kết hợp tác giai đoạn 2027 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng mở rộng hợp tác toàn diện, lâu dài, góp phần đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, có thương hiệu và giá trị gia tăng cao của thành phố. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng Foody tiếp tục phát huy năng lực, chủ động huy động nguồn lực về công nghệ, truyền thông, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số và kích cầu; cùng thành phố phát triển các sản phẩm, sự kiện và không gian trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn, tạo giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.

“Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của TP Đà Nẵng trong việc tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, phát huy các nguồn lực về công nghệ, dữ liệu và nền tảng số nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế ẩm thực trong giai đoạn mới. ”- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, du lịch Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn với lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,08 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt 87% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt (tăng 24,1%), khách nội địa đạt gần 8,8 triệu lượt (tăng 24,9%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25% (đạt hơn 92% kế hoạch năm). Kết quả này khẳng định sức hấp dẫn của du lịch thành phố, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Theo đó, TP Đà Nẵng xác định ẩm thực là sản phẩm du lịch đặc trưng, giàu tiềm năng phát triển thành lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với hoạt động du lịch, thương mại và chuyển đổi số.