Đà Nẵng hợp tác ACCA xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch VIFC-DN phát biểu chào mừng diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch VIFC-DN; bà Helen Brand OBE, Tổng Giám đốc ACCA, cùng đại diện các bộ, ngành, định chế tài chính, doanh nghiệp và các chuyên gia trong nước, quốc tế.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh việc xây dựng VIFC-DN là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối thị trường vốn quốc tế và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Đà Nẵng định hướng VIFC-DN không chỉ là nơi tập trung các tổ chức tài chính, mà sẽ trở thành nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư của Việt Nam; đồng thời là hệ sinh thái gắn kết tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Xác định khung pháp lý là “hạ tầng vô hình” quan trọng nhất, diễn đàn tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề lớn: xây dựng khung pháp lý cạnh tranh, phù hợp thông lệ quốc tế; phát triển những lĩnh vực, sản phẩm tài chính tạo lợi thế khác biệt cho Đà Nẵng; tăng cường kết nối dòng vốn quốc tế với quá trình chuyển đổi xanh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, sự kiện là cơ hội để VIFC-DN lắng nghe khuyến nghị từ các chuyên gia, bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy định pháp lý, đảm bảo khả năng vận hành thực tiễn.

Thành phố kỳ vọng VIFC-DN sẽ trở thành đầu mối kết nối các dự án xanh với nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy sản phẩm tài chính xanh và hỗ trợ thị trường carbon.

Bà Helen Brand OBE, Tổng Giám đốc ACCA phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Đánh giá về môi trường đầu tư, bà Helen Brand OBE, Tổng Giám đốc ACCA cho biết, VIFC-DN đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp fintech nhờ môi trường pháp lý ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu.

VIFC-DN đang hình thành một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng hỗ trợ kinh doanh như kế toán, kiểm toán, tư vấn luật, công nghệ và quản lý rủi ro.

VIFC-DN và ACCA ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Bà Helen Brand OBE khẳng định, nhìn ở góc độ con người, VIFC-DN đang kiến tạo một cộng đồng mới với môi trường sống và làm việc hấp dẫn, đáp ứng tốt nhu cầu về chuyên môn tài chính mang tầm vóc toàn cầu của các nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế tại Đà Nẵng.