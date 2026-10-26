Đà Nẵng hợp nhất hai hiệp hội văn hóa ẩm thực

Hiệp hội sau hợp nhất có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Hiệp hội tổ chức, hoạt động theo điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố, Sở Nội vụ cùng các sở, ngành liên quan.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, hai hiệp hội cũ có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ cho hiệp hội mới; đồng thời chấm dứt hoạt động và nộp lại con dấu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2026.

Được biết thời gian qua, hoạt động của hiệp hội góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa ẩm thực xứ Quảng, đưa ẩm thực địa phương trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.