Đà Nẵng hợp nhất 6 đơn vị văn hóa, thể thao, bổ nhiệm 20 cán bộ quản lý

Chiều 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 3 đơn vị mới trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị trực thuộc sở.

Cụ thể, Bảo tàng Đà Nẵng và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Thành phố được hợp nhất thành Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng.

Trung tâm Thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao thành phố được hợp nhất thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, Nhà hát Trưng Vương và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng được hợp nhất thành Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ quản lý Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Cùng với việc thành lập 3 đơn vị mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định bổ nhiệm 20 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng.

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố, được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ quản lý Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho rằng việc hợp nhất không chỉ nhằm giảm đầu mối quản lý mà còn giúp tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của từng đơn vị.

Bà Hạnh yêu cầu lãnh đạo 3 đơn vị mới khẩn trương hoàn tất việc bàn giao công việc, tiếp nhận nhân sự, sắp xếp lại bộ máy để sớm hoạt động ổn định.

Đồng thời, các đơn vị cần đổi mới cách quản lý, xác định những hoạt động, sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu riêng, gắn với phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.