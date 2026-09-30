Đà Nẵng: Hơn 8.200 website miễn phí, gần 95% hộ kinh doanh được tiếp cận chuyển đổi số

Bản đồ hộ kinh doanh số ở Đà Nẵng đã có 124.400 hộ kinh doanh cắm cờ . Ảnh XM.

Kết quả ấn tượng từ mô hình "3 bên"

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết tính đến cuối tháng 9/2026, Đà Nẵng đã tiếp cận hơn 102.000 trong tổng số hơn 108.000 hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đạt 94,41% mục tiêu. Trong đó 25.086 hộ đã được hỗ trợ sử dụng ít nhất một giải pháp số, và hơn 8.200 website gắn tên miền quốc gia “.biz.vn” được cấp miễn phí.

Đây là kết quả triển khai Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BKHCN-UBND ngày 26/5/2026 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Đà Nẵng về thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số, gắn với Kế hoạch số 183/KH-UBND của thành phố.

Cũng theo ông Thạch, Đà Nẵng xác định mô hình “Ba bên” (Bộ KH&CN – UBND thành phố – doanh nghiệp công nghệ số và ngân hàng) nên 24 doanh nghiệp, ngân hàng được chia thành 7 nhóm phụ trách 94 địa bàn (93 xã, phường và đặc khu Hoàng Sa) để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hộ kinh doanh.

Theo báo cáo của Sở KH&CN TP Đà Nẵng, dữ liệu từ cơ quan Thuế (khoảng 124.400 HKD) đã được đưa lên Bản đồ số hộ kinh doanh (hkd.danang.gov.vn), đạt gần 100%. Người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, đăng ký trực tuyến các giải pháp số ngay trên bản đồ.

Đà Nẵng nỗ lực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Ảnh XM.

Trong số các đơn vị đồng hành, Ví MoMo tiếp cận và hỗ trợ nhiều nhất (11.083 hộ); tiếp đến là Techcombank, Sapo, MISA… Một số đơn vị có tỷ lệ chuyển đổi từ “tiếp cận” sang “sử dụng thực tế” cao như MISA (51,56%), Techcombank (41,42%), Sapo (36,49%)...

Các giải pháp được sử dụng nhiều nhất gồm: thanh toán không dùng tiền mặt và ví điện tử (khoảng 14.000 hộ), phần mềm quản lý bán hàng (hơn 13.000 hộ), website và tên miền “.biz.vn” (hơn 7.200 hộ). Đặc biệt, từ tháng 8/2026, thành phố triển khai đăng ký trực tuyến website miễn phí 2 năm, giúp số lượng tăng mạnh lên 8.200 website chỉ sau hơn một tháng.

Song song đó, sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng đã được đưa lên sàn Grab; thành phố đang mở rộng sang các nền tảng khác và chuẩn bị kết nối nhà vườn, trang trại phục vụ du lịch trải nghiệm.

Đặc biệt, 88/93 xã, phường (94,62%) đã ban hành kế hoạch hoặc tổ chức triển khai thực tế, huy động Tổ Công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng doanh nghiệp xuống từng tuyến phố, chợ, khu dân cư.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Mặc dù tỷ lệ tiếp cận cao (94,41%), nhưng tỷ lệ hộ kinh doanh thực sự sử dụng giải pháp số mới đạt khoảng 24%. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tiếp cận rộng nhưng tỷ lệ hỗ trợ thực tế còn thấp, việc lọc chính xác hộ kinh doanh còn hoạt động từ dữ liệu Thuế vẫn đang thực hiện, vẫn còn 6 xã chưa có kế hoạch và gần một nửa số địa phương chưa triển khai sâu tại cơ sở, sự chênh lệch giữa các địa bàn và giữa các nhóm giải pháp vẫn khá rõ...

Để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, Đà Nẵng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho các bộ, công chức xã phường. Ảnh Quỳnh Nguyễn.

Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, Sở KH&CN sẽ tập trung phối hợp cơ quan Thuế lọc lại danh sách hộ kinh doanh còn hoạt động để thống nhất mẫu số theo dõi; tiếp tục khảo sát, đánh giá hiệu quả sử dụng các phần mềm, công cụ số đã hỗ trợ; mở rộng đăng ký trực tuyến các giải pháp trên Bản đồ số hộ kinh doanh; đôn đốc các xã, phường còn chậm triển khai...

Sau 4 tháng triển khai, Đà Nẵng đã đưa gần như toàn bộ hộ kinh doanh lên bản đồ số, kết hợp hỗ trợ website, phần mềm quản lý, thanh toán số và đưa đặc sản lên sàn thương mại điện tử... được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng nâng tỷ trọng thương mại điện tử, tăng thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với nền kinh tế số trong giai đoạn tới.