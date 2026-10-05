Đà Nẵng:Hơn 7,7 tỉ đồng xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4524/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm, với tổng mức đầu tư hơn 7,7 tỉ đồng.

Dự án được triển khai tại khu vực Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp và các điểm kiểm soát, bán vé tại khu vực Cửa Đại; hệ thống được sử dụng tại Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Du khách làm thủ tục kiểm vé tại tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Theo quy mô đầu tư, dự án sẽ xây dựng phần mềm quản lý du lịch số, tích hợp các chức năng quản lý du khách, vé tham quan, kiểm soát lượt khách, quản lý điểm đến cùng các chức năng quản trị, giám sát và cảnh báo phục vụ công tác quản lý du lịch tại Cù Lao Chàm.

Một trong những nội dung đáng chú ý là số hóa VR360, hình thành tour du lịch ảo cho 19 địa điểm tiêu biểu và toàn cảnh Cù Lao Chàm trên cao. Dự án đồng thời đầu tư 15 bộ Camera AI cùng bộ tích hợp dữ liệu phân tích để giám sát, phân tích và cảnh báo mật độ du khách tại các khu vực trọng điểm.

Hệ thống còn được đầu tư 2 máy in mã vạch, 4 máy quét mã QR, tích hợp với hệ thống qua cửa tự động tại bến cano Cửa Đại; thuê hạ tầng và máy chủ phục vụ cài đặt, vận hành.

Việc đưa các khâu quản lý khách, bán vé, kiểm soát lượt khách và giám sát mật độ về cùng một nền tảng được kỳ vọng giúp hoạt động điều hành điểm đến đồng bộ hơn, đồng thời hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin trực quan, thuận tiện hơn trước và trong hành trình tham quan.

Không dừng ở các ứng dụng phục vụ khách du lịch, dự án còn được thiết kế để kế thừa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu số về đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, hệ thống di tích – di sản số, bản đồ số du lịch và các hệ thống dùng chung của thành phố.

Cùng với đó, dự án thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm tra an toàn hệ thống thông tin, lập hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống; tổ chức cài đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho đơn vị vận hành.

Mùa hoa ngô đồng tại Cù Lao Chàm

Theo mục tiêu đề ra, hệ thống sẽ ứng dụng cơ sở dữ liệu tập trung, trợ lý ảo AI, bản đồ số, Camera AI, vé điện tử và Dashboard điều hành, giám sát, cảnh báo chủ động. Qua đó, phương thức quản lý từng bước chuyển từ thủ công, phân tán sang quản trị số dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Việc số hóa cũng hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, hỗ trợ kiểm soát sức tải, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp và cộng đồng.

Dự án đặt mục tiêu từng bước xây dựng Cù Lao Chàm theo mô hình “Du lịch sinh thái thông minh – Quản trị thông minh – Bảo tồn thông minh”, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.