Đà Nẵng: Hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em và phát triển cộng đồng

Lãnh đạo xã Đồng Dương tặng hoa tri ân đơn vị tài trợ dự án. (Nguồn: Báo Đà Nẵng)

Ngày 16/10, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban Nhân ân xã Đồng Dương và Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI-Hàn Quốc) khởi động Dự án “Chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em-CFCT” giai đoạn 1 với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, thực hiện trong 5 năm.

Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận tại Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 12/9/2026, với tổng kinh phí tài trợ hơn 5 tỷ đồng, tương đương 198.423 USD; thời gian triển khai từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2031.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng là chủ dự án, phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Đồng Dương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Huỳnh Thị Thanh An cho biết, dự án hướng tới thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em thông qua việc nâng cao năng lực của gia đình, nhà trường và cộng đồng, xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh và bền vững.

Dự án tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm giáo dục, y tế, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ sinh kế và phát triển cộng đồng. Trong lĩnh vực giáo dục, dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe học đường và nâng cao năng lực cho giáo viên.

Ở lĩnh vực y tế, dự án hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, điều kiện vệ sinh và nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trẻ em, đặc biệt trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ khuyết tật, được hỗ trợ tiếp cận tốt hơn các dịch vụ giáo dục, y tế và cơ hội phát triển toàn diện.

Dự án cũng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và nhóm dễ bị tổn thương phát triển sinh kế bền vững, từng bước cải thiện thu nhập, giảm nguy cơ tái nghèo; đồng thời tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai, cải thiện môi trường sống và huy động các nguồn lực tại địa phương.

Theo ông Park Sun Jong Giám đốc chương trình Tổ chức KFHI tại Việt Nam, dự án được xây dựng theo cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm, không chỉ hỗ trợ các điều kiện vật chất mà còn hướng tới tạo môi trường để trẻ được học tập an toàn, chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ, lắng nghe và có cơ hội phát huy tiềm năng.

Việc hỗ trợ trẻ em được đặt trong mối quan hệ với gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhằm tạo ra những thay đổi lâu dài và bền vững. Trong quá trình triển khai, KFHI cam kết phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dự án đúng mục tiêu, phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương; chú trọng chất lượng hoạt động, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ.

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, việc khởi động dự án là bước đầu để các bên thống nhất cơ chế phối hợp, bảo đảm các hoạt động được triển khai sát nhu cầu thực tế, đúng mục tiêu và quy định.

Liên hiệp cam kết quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ đúng mục đích; đồng thời phối hợp các sở, ngành, địa phương và nhà tài trợ nhằm đưa các nội dung hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Thông qua dự án, các bên kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện sống, mở rộng cơ hội phát triển cho trẻ em và nâng cao khả năng tự chủ của cộng đồng, qua đó đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại địa phương./.