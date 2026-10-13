Đà Nẵng: Hơn 3.300 tỷ đồng đầu tư dự án hạ tầng kết nối khu thương mại tự do

Dự án có tên thương mại là Khu Thương mại - Dịch vụ Quốc tế (International Commercial & Service Gateway), được triển khai trên quy mô khoảng 154ha tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng. Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỷ đồng và vốn huy động từ tổ chức tín dụng cùng các nguồn hợp pháp khác là hơn 2.554 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Dự án được xem xét áp dụng miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước cho cả thời hạn thuê theo cơ chế đặc thù phát triển TP Đà Nẵng quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 259/2025/QH15) và pháp luật đất đai hiện hành (trừ diện tích đất xây dựng nhà ở và đất thương mại, dịch vụ).