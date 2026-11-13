Đà Nẵng: Hơn 3.000 đại biểu tham dự Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam năm 2026

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (giữa); Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (ngoài cùng bên phải) tặng lẵng hoa của thành phố chúc mừng hội nghị cho đại diện lãnh đạo Hội Nhãn khoa Việt Nam. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự phiên khai mạc về phía Trung ương có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Hội nghị diễn ra từ ngày 13 - 15/11, quy tụ hơn 3.000 đại biểu là các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ, phẫu thuật viên, kỹ thuật viên và điều dưỡng nhãn khoa đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước; cùng các chuyên gia quốc tế, đại diện tổ chức nhãn khoa và tổ chức phi chính phủ đến từ Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Hội nghị quy tụ 348 báo cáo khoa học thuộc 18 chuyên đề/lĩnh vực, chương trình tập trung cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và ứng dụng công nghệ hiện đại trong nhãn khoa; từ phòng, chống mù lòa, quản lý bệnh viện, phẫu thuật thể thủy tinh, phẫu thuật khúc xạ đến glôcôm, giác mạc, võng mạc, mắt trẻ em, thần kinh nhãn khoa, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng và nghiên cứu khoa học của các bác sĩ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Hội nghị nhãn khoa toàn quốc là diễn đàn khoa học lớn và uy tín nhất của ngành nhãn khoa Việt Nam. Đây là dịp để cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về mắt và chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng.

Hội nghị cũng là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi, kết nối, cùng thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nhãn khoa trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và mang lại ánh sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Việc Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc năm 2026 là niềm vinh dự lớn; đồng thời, đây cũng là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy ngành mắt thành phố Đà Nẵng tiếp tục học hỏi và nỗ lực hơn nữa.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam năm 2026. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội nghị công bố kết quả Điều tra đánh giá nhanh mù lòa có thể phòng tránh được tại Việt Nam năm 2026 (RAAB 2026). Tỷ lệ mù lòa ở nhóm dân số từ 50 tuổi trở lên giảm từ 1,8% năm 2015 xuống còn 1,66% năm 2026.

Tuy nhiên, số người mù ước tính tăng khoảng 40,8% (từ 329.333 năm 2015 lên 463.835 người năm 2026). Nguyên nhân quan trọng là quy mô dân số trên 50 tuổi tăng nhanh, ước tính đạt 26,04 triệu người vào năm 2026.

Bên cạnh đó, Việt Nam ước tính có khoảng 3,46 triệu người suy giảm thị lực trung bình (13,02%) và gần 446.000 người suy giảm thị lực nặng (1,69).

Bên cạnh các phiên báo cáo trực tiếp, hội nghị có báo cáo điện tử (E-poster), hình ảnh, video khoa học, các phiên thảo luận chuyên đề và 6 khóa đào tạo chuyên sâu dành cho bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng.

Đông đảo đại biểu tham dự hoạt động triển lãm dược phẩm, trang thiết bị và công nghệ nhãn khoa hiện đại bên lề hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Riêng lĩnh vực phòng, chống mù lòa có 7 báo cáo, tập trung vào chăm sóc mắt toàn diện, công bằng và chất lượng; bệnh võng mạc đái tháo đường; trợ thị cho học sinh khiếm thị và cận thị học đường.

Bên cạnh chương trình khoa học, VOS 2026 có hoạt động triển lãm dược phẩm, trang thiết bị và công nghệ nhãn khoa hiện đại của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; cùng các hoạt động giao lưu chuyên môn, văn hóa, thể thao.