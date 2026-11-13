Đà Nẵng: Hơn 3.000 đại biểu dự Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam năm 2026

Các đại biểu tham dự Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam năm 2026 (VOS 2026).

Hội nghị do Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng và Nhóm nghiên cứu Viêm mắt Đông Dương tổ chức.

Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Về phía lãnh đạo TP. Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/11, hội nghị là diễn đàn khoa học quy mô lớn của ngành Nhãn khoa Việt Nam, quy tụ hơn 3.000 đại biểu là giáo sư, chuyên gia, bác sĩ, phẫu thuật viên, kỹ thuật viên và điều dưỡng nhãn khoa trên cả nước. Sự kiện còn có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Hội nghị có 348 báo cáo khoa học thuộc 18 chuyên đề, lĩnh vực và 6 khóa đào tạo chuyên sâu. Nội dung tập trung cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và ứng dụng công nghệ hiện đại trong nhãn khoa; bao quát các lĩnh vực phòng chống mù lòa, quản lý bệnh viện, phẫu thuật thể thủy tinh, phẫu thuật khúc xạ đến các lĩnh vực glôcôm, giác mạc, võng mạc, mắt trẻ em, thần kinh nhãn khoa, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Hội nghị đến đại diện lãnh đạo Hội Nhãn khoa Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Hội nghị ngành Nhãn khoa Việt Nam là diễn đàn khoa học lớn, uy tín của ngành Nhãn khoa cả nước. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý về mắt, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng, đồng thời tăng cường kết nối, trao đổi và định hướng chiến lược phát triển ngành nhãn khoa trong thời gian tới, với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc mắt và mang lại ánh sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Theo Lãnh đạo thành phố, việc Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc năm 2026 là niềm vinh dự lớn, đồng thời tạo động lực để ngành Nhãn khoa thành phố tiếp tục học hỏi, phát triển.

Hội nghị còn tổ chức triển lãm dược phẩm, trang thiết bị và công nghệ nhãn khoa hiện đại của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các phiên báo cáo trực tiếp, chương trình còn có báo cáo điện tử (E-poster), trình chiếu hình ảnh, video khoa học, các phiên thảo luận chuyên đề và khóa đào tạo chuyên sâu dành cho bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng. Riêng lĩnh vực phòng chống mù lòa có 7 báo cáo, tập trung vào chăm sóc mắt toàn diện, công bằng và chất lượng; bệnh võng mạc đái tháo đường; trợ thị cho học sinh khiếm thị và cận thị học đường.

Ngoài ra, hội nghị còn tổ chức triển lãm dược phẩm, trang thiết bị và công nghệ nhãn khoa hiện đại của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; đồng thời có các hoạt động giao lưu chuyên môn, văn hóa, thể thao như Giải chạy bãi biển Đà Nẵng và Giải bóng đá mini giao hữu ngành Mắt Việt Nam năm 2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, kết quả Điều tra đánh giá nhanh mù lòa có thể phòng tránh được tại Việt Nam năm 2026 (RAAB 2026) được công bố, cho thấy tỷ lệ mù lòa ở nhóm dân số từ 50 tuổi trở lên giảm nhưng số người mù ước tính vẫn gia tăng. Cụ thể, tỷ lệ mù lòa ở nhóm tuổi này giảm từ 1,8% năm 2015 xuống còn 1,66% năm 2026. Tuy nhiên, số người mù ước tính tăng khoảng 40,8%, từ 329.333 người năm 2015 lên 463.835 người năm 2026. Nguyên nhân quan trọng là quy mô dân số trên 50 tuổi tăng nhanh, ước tính đạt 26,04 triệu người vào năm 2026. Bên cạnh đó, kết quả điều tra ước tính Việt Nam có khoảng 3,46 triệu người suy giảm thị lực trung bình, chiếm 13,02% và gần 446.000 người suy giảm thị lực nặng, chiếm 1,69%. Những số liệu này cho thấy, tỷ lệ mù lòa giảm chưa đồng nghĩa với gánh nặng bệnh tật giảm; nhu cầu khám, điều trị, phục hồi chức năng thị giác và chăm sóc mắt tiếp tục gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số.