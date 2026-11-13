Đà Nẵng: Hơn 3.000 đại biểu dự diễn đàn khoa học quy mô lớn nhất của ngành nhãn khoa

VOS 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Sự kiện quy tụ hơn 3.000 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế với 348 báo cáo khoa học chuyên sâu, đồng thời công bố kết quả điều tra quốc gia về thực trạng mù lòa và các giải pháp phòng chống mù lòa giai đoạn 2026-2030.

Theo thông tin được công bố tại sự kiện, tỷ lệ mù lòa ở nhóm dân số từ 50 tuổi trở lên đã giảm từ 1,8% (năm 2015) xuống còn 1,66% (năm 2026). Tuy nhiên, do tốc độ già hóa dân số nhanh, tổng số người mù trên cả nước ước tính tăng khoảng 40,8%, lên mức 463.835 người; bên cạnh khoảng 3,46 triệu người suy giảm thị lực trung bình và gần 446.000 người suy giảm thị lực nặng. Đục thể thủy tinh vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa (chiếm 66,7%), theo sau là bệnh lý bán phần sau nhãn cầu (7,6%), sẹo giác mạc (5,1%), glôcôm (4,9%) và tật khúc xạ chưa chỉnh kính.

Sự kiện quy tụ hơn 3.000 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Từ các dữ liệu thực tiễn này, hội nghị đề xuất các định hướng trọng tâm cho chiến lược phòng chống mù lòa quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là nâng cao chất lượng toàn diện quy trình phẫu thuật đục thể thủy tinh, tăng cường sàng lọc bệnh mắt mạn tính và phát triển dịch vụ khúc xạ ngay tại tuyến y tế cơ sở, thu hẹp bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt và đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nhãn khoa.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại thành phố Đà Nẵng, VOS 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn khoa học thường niên quy mô lớn nhất của ngành nhãn khoa cả nước với sự tham dự của các giáo sư, bác sĩ, phẫu thuật viên, điều dưỡng nhãn khoa từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc cùng đông đảo chuyên gia y tế, đại diện các tổ chức phòng chống mù lòa quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Australia, Hà Lan, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tham luận tại sự kiện. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Trong khuôn khổ hội nghị, 348 báo cáo khoa học thuộc 18 chuyên đề cùng 6 khóa đào tạo chuyên sâu tập trung cập nhật những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và ứng dụng công nghệ cao, từ phẫu thuật thể thủy tinh, khúc xạ, glôcôm, giác mạc, võng mạc đến nhãn nhi và kiểm soát cận thị học đường. Riêng Hội nghị Nhóm nghiên cứu Viêm mắt Đông Dương lần thứ 12 (IOISG 12) đóng góp 36 báo cáo chuyên sâu về điều trị viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn và các bệnh lý viêm mắt phức tạp, mở rộng hợp tác nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật lâm sàng quốc tế.

Song song với các phiên khoa học, hội nghị còn tổ chức triển lãm dược phẩm, trang thiết bị nhãn khoa hiện đại cùng các hoạt động giao lưu thể thao như Giải chạy bãi biển Đà Nẵng và giải bóng đá giao hữu ngành Mắt Việt Nam năm 2026.