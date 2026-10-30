Đà Nẵng: Hơn 288 tỷ đồng xây 3 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Đầu tư hơn 288 tỷ đồng xây dựng 3 khu tái định cư

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4986 phê duyệt Dự án thành phần 21: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Tam Xuân, với tổng mức đầu tư 288,073 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Theo quyết định, khu tái định cư Tam Xuân được triển khai tại 3 vị trí gồm Bích An, Bích Ngô và Thạch Kiều, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 288.240,96m², tương đương 28,82ha.

Cụ thể, khu tái định cư Bích An có diện tích 88.885,41m²; khu Bích Ngô rộng 132.947,11m² và khu Thạch Kiều có diện tích 66.408,44m².

Đà Nẵng đầu tư hơn 288 tỷ đồng xây dựng 3 khu tái định cư tại xã Tam Xuân phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. (Ảnh minh họa)

Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm san nền, xây dựng hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, công viên và cây xanh. Bên cạnh đó, dự án còn bố trí hệ thống cấp nước chữa cháy, các tuyến cống kỹ thuật phục vụ lắp đặt hệ thống ngầm và những công trình hạ tầng thiết yếu.

Bố trí hơn 15.600m² công viên, cây xanh

Đáng chú ý, trong tổng diện tích quy hoạch, khu vực công viên, cây xanh công cộng chiếm khoảng 15.689,17m²; diện tích các bãi đỗ xe khoảng 6.382,7m².

Hệ thống xử lý nước thải được đầu tư tại cả 3 khu tái định cư. Trong đó, khu Bích An có công suất thiết kế 150m³/ngày đêm, khu Bích Ngô đạt 210m³/ngày đêm và khu Thạch Kiều đạt 105m³/ngày đêm.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các công trình công cộng nhằm hình thành các khu tái định cư đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân có đất bị thu hồi. Qua đó, góp phần ổn định đời sống, sinh kế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời đáp ứng tiến độ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo quyết định phê duyệt, tổng mức đầu tư dự án là 288.073.454.000 đồng.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng kịp thời cho chủ đầu tư tổ chức thi công.