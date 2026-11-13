Đà Nẵng: Hơn 150 đại biểu quốc tế dự Hội nghị trường thọ và lão hóa khỏe mạnh 2026

Đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế trường thọ và lão hóa khỏe mạnh (Da Nang longevity Summit 2026). Ảnh: QUỐC TUẤN

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh toàn cầu Đà Nẵng. Chương trình do Mạng lưới đầu tư nước ngoài Đà Nẵng đồng chủ trì và Công ty Thể thao công nghệ cao Evo Việt Nam đồng tổ chức.

Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng hơn 150 đại biểu quốc tế, bao gồm các chuyên gia về khoa học lão hóa, bác sĩ lâm sàng, nhà quản lý quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ y tế cùng đại diện các cơ quan hoạch định chính sách.

Hội nghị được xem là diễn đàn y khoa và kinh tế chuyên sâu, tập trung hoàn toàn vào y học thực chứng, ứng dụng lâm sàng và nâng cao tuổi thọ khỏe mạnh của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (hàng trước, thứ 8 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong hai ngày diễn ra hội nghị (13 và 14/11), các đại biểu tập trung thảo luận chuyên sâu về sinh học quá trình lão hóa, chỉ số sinh học đo lường tuổi sinh học, sức khỏe chuyển hóa và thần kinh, y học sức khỏe phụ nữ, cùng mô hình phát triển hạ tầng du lịch y tế - trường thọ. Chương trình có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu sinh y hàng đầu từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cùng các chuyên gia y học lối sống và lãnh đạo đổi mới y tế quốc tế.

Các đại biểu sẽ tham gia trải nghiệm chuyên sâu các liệu trình chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Đà Nẵng. Cụ thể là vận động và luyện thở lúc bình minh; trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đặc trưng tại Fusion - Thiền nổi; phục hồi chuyên biệt - liệu pháp ánh sáng đỏ; phòng thực hành vận động linh hoạt và hiệu suất thể chất; khoa học dinh dưỡng và ẩm thực trường thọ; đánh giá khả năng phục hồi, giấc ngủ và các chỉ số sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, với lợi thế về môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch và hệ thống cơ sở y tế ngày càng được đầu tư, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Thành phố hướng tới kết hợp y tế, nghỉ dưỡng và du lịch; từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn về chăm sóc sức khỏe và lão hóa khỏe mạnh.

Lãnh đạo UBND thành phố kỳ vọng hội nghị sẽ là diễn đàn khoa học có ý nghĩa, tạo cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở y tế và doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới.

Đồng thời, chia sẻ các mô hình và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực y học trường thọ, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong thời gian tới.