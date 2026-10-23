Đà Nẵng: Hơn 12.500 người hưởng lợi từ dự án bảo vệ vật nuôi trong thiên tai

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dự án có tổng kinh phí 1,65 tỷ đồng, được triển khai tại 20 phường/xã của Đà Nẵng trong 3 năm (2023 - 2026) nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hoạt động bảo vệ động vật đồng hành (chó và mèo), hướng tới bảo vệ động vật đồng hành khi thiên tai, thảm họa xảy ra.

Theo báo cáo, thông qua các hoạt động của dự án đã hỗ trợ 5.633 người dân được hưởng lợi trực tiếp và 7.018 người dân, học sinh được hưởng lợi gián tiếp.

Các kết quả nổi bật bao gồm: Xây dựng 4 điểm sơ tán dành cho vật nuôi được trang bị đầy đủ chuồng, dây xích, thức ăn, nước uống và thuốc men; dự kiến hỗ trợ sơ tán cho 444 hộ dân khi có thiên tai; kiện toàn đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp thành phố (21 thành viên) và các đội tình nguyện viên tại 56 xã, phường với mỗi đội có ít nhất 10 thành viên, được trang bị kỹ năng cứu hộ động vật.

Ngoài ra, tổ chức 8 lớp tập huấn (247 người) và 25 lớp truyền thông cộng đồng (1.250 người) tại 5 địa bàn thí điểm; triển khai cuộc thi trực tuyến “Hỗ trợ động vật đồng hành trong thiên tai” tại 18 trường THCS, thu hút hơn 24.000 học sinh tham gia; tổ chức 3 sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10) và diễn tập phòng chống thiên tai có nội dung hỗ trợ động vật với 200 người tham gia.

Các tình nguyện viên diễn tập phòng chống thiên tai lồng ghép bảo vệ động vật. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố kiến nghị tiếp tục duy trì các chương trình bảo vệ động vật trong thiên tai; tăng cường tập huấn kỹ năng ứng phó, sơ cấp cứu và trang bị phương tiện thiết yếu cho lực lượng tại cơ sở.

Qua đó, từng bước lồng ghép việc bảo vệ động vật đồng hành vào phương án phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu rủi ro cho cả người dân và vật nuôi.