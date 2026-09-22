Đà Nẵng: Hơn 1.200 phần quà Trung thu đến với học sinh vùng cao xã Hùng Sơn

Học sinh vùng cao xã Hùng Sơn xem múa lân. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an)

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, các em được giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, tham gia rước đèn và phá cỗ. Đặc biệt, những phần quà được trao tận tay đã góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn, nhiều niềm vui.

Theo đó, Ban tổ chức đã huy động 1.275 suất quà, dành tặng toàn bộ trẻ em trên địa bàn xã biên giới Hùng Sơn.

Không chỉ mang đến những phần quà vật chất, chương trình còn tạo không gian để cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, các đơn vị đồng hành, thầy cô giáo và đoàn viên cùng giao lưu, chia sẻ niềm vui với các em; qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự sẻ chia và tình cảm hướng về trẻ em vùng cao, biên giới.

Trao tặng các em những phần quà Trung thu. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an)

Đêm hội khép lại trong tiếng trống lân rộn ràng, ánh đèn lung linh và những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và những người đồng hành.

Đối với tuổi trẻ Công an thành phố, mỗi hoạt động hướng về cộng đồng là một việc làm cụ thể phát huy tinh thần “Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân, nhất là trong những hoạt động chăm lo cho thế hệ tương lai.