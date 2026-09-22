Đà Nẵng: Hơn 1.200 phần quà Trung thu đến với học sinh vùng cao

Chương trình do Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức, hướng đến chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi tại địa bàn miền núi, biên giới nhân dịp Tết Trung thu.

Học sinh xã Hùng Sơn hào hứng theo dõi tiết mục múa lân tại chương trình “Trung thu vùng cao năm 2026”. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng)

Tại chương trình, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động vui Trung thu như giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ.

Điểm nhấn của chương trình là 1.275 suất quà được trao đến toàn bộ trẻ em trên địa bàn xã biên giới Hùng Sơn. Những phần quà được trao trực tiếp, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và các đơn vị đồng hành đối với trẻ em vùng cao, biên giới.

Các em học sinh vùng cao nhận quà Trung thu từ chương trình. (Ảnh: Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng)

Bên cạnh hoạt động trao quà, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, đoàn viên, giáo viên và các đơn vị đồng hành cùng giao lưu, vui chơi với các em. Qua đó, chương trình góp phần tạo không khí Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đêm hội khép lại trong tiếng trống lân rộn ràng, ánh đèn lung linh và những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và những người đồng hành.

Đối với tuổi trẻ Công an thành phố, các hoạt động hướng về cộng đồng là dịp phát huy tinh thần “Gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân, nhất là trong những hoạt động chăm lo cho thế hệ tương lai.