Đà Nẵng: Hơn 1.000 học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Các câu hỏi tương tác giúp học sinh nắm bắt nhiều quy định liên quan khi tham gia giao thông. Ảnh: KHÁNH GIANG

Tại chương trình, cán bộ cảnh sát giao thông phổ biến các quy định liên quan trực tiếp đến học sinh như độ tuổi được phép điều khiển phương tiện; quy định về đội mũ bảo hiểm, tốc độ, phần đường, làn đường; kỹ năng nhận biết biển báo, điểm mù của ô tô và những tình huống dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Nội dung chương trình tập trung hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn, gồm: tư thế ngồi và cách điều khiển phương tiện đúng cách; quan sát, giữ khoảng cách; chuyển hướng, nhường đường; sử dụng phanh và xử lý tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông.

Cán bộ cảnh sát giao thông cũng lưu ý học sinh lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi; không tự ý điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định; không dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ hoặc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Để tăng tính tương tác, học sinh sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR tham gia phần hỏi - đáp, kiểm tra kiến thức về an toàn giao thông.

Qua các câu hỏi và tình huống thực tế trên sa hình, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp phân tích những lỗi thường gặp, hướng dẫn cách phòng tránh nguy cơ tai nạn trên đường đến trường.

Dịp này, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 trao tặng học sinh nhà trường 20 mũ bảo hiểm và 60 sổ tay tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Hoạt động góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn trong học sinh.