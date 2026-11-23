Trong không khí hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tối 23.11, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết”.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức; UBND thành phố chỉ đạo nội dung; Sở VHTTDL chủ trì triển khai, phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng, UBND phường Hòa Cường và các cơ quan, đơn vị liên quan. Công ty Cổ phần Giải trí HCC Việt Nam (HCC Productions) là đơn vị thực hiện chương trình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử và văn hóa. Từ di sản văn hóa Chăm, không gian văn hóa xứ Quảng, phố cổ Hội An, nghệ thuật bài chòi, tuồng, văn hóa Cơ Tu đến văn hóa biển và những truyền thống cách mạng, tất cả đã tạo nên một diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đó không chỉ là tài sản để gìn giữ, mà còn là nguồn lực để thành phố phát triển.

Trong định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, năng động và sáng tạo, thành phố xác định văn hóa phải hiện diện trong mọi mặt đời sống xã hội; gắn bảo tồn di sản với phát triển, sáng tạo nghệ thuật với công chúng và phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, thành phố luôn xác định nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa, vừa là trung tâm và đối tượng thụ hưởng các thành quả phát triển văn hóa.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết”

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đến với cộng đồng, tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” là điểm nhấn của chuỗi hoạt động ấy.

Văn hóa Cơ Tu góp phần làm phong phú thêm bản sắc TP. Đà Nẵng

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật và những giá trị văn hóa truyền thống, chương trình không chỉ tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam mà còn gửi gắm một thông điệp: Văn hóa làm nên sự gắn kết; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để văn hóa được gìn giữ, phát triển và lan tỏa.

“Tinh thần của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc không dừng lại ở những ngày hội hay các chương trình biểu diễn, mà tiếp tục được nuôi dưỡng và xây dựng bền vững trong cộng đồng. Bởi suy cho cùng, thành công của phát triển văn hóa không chỉ nằm ở những công trình hay sự kiện lớn, mà phải được cảm nhận trong chất lượng đời sống, trong nhân cách con người và sự gắn bó của cộng đồng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Phần trình diễn đèn lồng phố cổ Hội An tại chương trình

Nghệ thuật tuồng truyền thống

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” với kết cấu gồm 5 chương: “Nguồn cội”, “Ươm mầm”, “Vươn khơi”, “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại góp phần khắc họa bản sắc dân tộc, đồng thời thể hiện sức sống của văn hóa trong dòng chảy thời đại.

Mở đầu là đại cảnh “Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam”, tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh cộng đồng.

Các chương tiếp theo đưa khán giả đến với những sắc thái văn hóa đặc trưng của miền Trung và xứ Quảng, từ dấu ấn văn hóa Chămpa, thương cảng Hội An đến nghệ thuật tuồng, bài chòi, văn hóa Cơ Tu, các lễ hội, làng nghề truyền thống và văn hóa biển.

Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Chương trình thu hút rất đông khán giả

Thông qua các tiết mục biểu diễn, chương trình còn kể câu chuyện về sự trao truyền di sản giữa các thế hệ, tinh thần lao động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ở hai chương “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại được thể hiện qua những tiết mục trẻ trung, giàu màu sắc, kết hợp âm nhạc, múa, vũ kịch và các hình thức trình diễn đương đại.

Những tiết mục như “Đà Nẵng 24h”, “City Of The Light”, “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau”, “Made in Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”… mang đến không khí sôi động, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng tiếp nối các giá trị văn hóa Việt.

Là hoạt động điểm nhấn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, chương trình nghệ thuật góp phần lan tỏa nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, truyền thống.

Đồng thời, sự kiện cũng là dịp quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam giàu bản sắc, đoàn kết, năng động, sáng tạo; khẳng định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững trong thời kỳ mới.