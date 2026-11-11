Đà Nẵng: Hội thảo giới thiệu tỉnh Kanagawa 2026 thúc đẩy hợp tác và cơ hội việc làm

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo giới thiệu tỉnh Kanagawa tại Đà Nẵng 2026.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng và TP Huế tham gia.

Ông Imai Akira, Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kanagawa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Imai Akira, Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kanagawa cho biết, sự kiện “Vietnam Festa in Kanagawa” tổ chức tại Nhật Bản từ năm 2015 đến nay đã thu hút khoảng 2,6 triệu lượt khách. Nối tiếp thành công đó, các hoạt động giới thiệu Kanagawa tại Hà Nội (từ năm 2018) và Đà Nẵng (từ năm 2022) được triển khai nhằm cung cấp thông tin cho thanh niên Việt Nam, với kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ ngày càng quan tâm và lựa chọn Kanagawa làm điểm đến học tập, làm việc trong tương lai.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Huế tham dự và tìm hiểu cơ hội du học, việc làm.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, việc chính quyền tỉnh Kanagawa duy trì tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng 5 năm liên tiếp cho thấy định hướng hợp tác lâu dài giữa hai bên. Đề cập đến chuyến thăm Kanagawa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 10-11, lãnh đạo thành phố mong muốn tiếp tục mở rộng kết nối với các đối tác Nhật Bản, hướng đến các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đầu tư, khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính và phát triển nguồn nhân lực.

Năm nay, chương trình đổi tên từ “Lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng” thành “Hội thảo giới thiệu tỉnh Kanagawa tại Đà Nẵng”. Chương trình tập trung giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của tỉnh Kanagawa, đồng thời cung cấp các thông tin về giáo dục, việc làm và cơ hội du học. Tại đây, học sinh, sinh viên được tiếp cận trực tiếp các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp Nhật Bản và nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các cựu du học sinh.

Trao Giải Nhất Cuộc thi Thuyết trình và hùng biện tiếng Nhật (dành cho khối THPT) cho đội thi đến từ Trường THPT Hai Bà Trưng.

Trong khuôn khổ chương trình, Cuộc thi Thuyết trình và hùng biện tiếng Nhật dành riêng cho khối THPT và Đại học được diễn ra. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và trở thành cầu nối hữu nghị, đồng thời giúp các em có thêm định hướng lựa chọn Kanagawa làm điểm đến trong tương lai. Chương trình góp phần kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Kanagawa, cũng như giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trao Giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật (dành cho khối Đại học) cho đội thi đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Nhân dịp này, ở khối THPT, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Trường THPT Hai Bà Trưng; giải Nhì cho đội thi Trường chuyên Lê Quý Đôn; giải Ba cho đội thi Trường Phan Châu Trinh. Ở khối Đại học, trao giải Nhất cho đội thi Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng; giải Nhì cho đội thi Trường Đại học Duy Tân, giải Ba cho đội thi Trường Đại học Đông Á và Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.