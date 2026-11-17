Ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước với chủ đề “Đánh thức kỳ quan – Viết tiếp giấc mơ đô thị”. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình tiếp tục triển khai dự án có quy mô khoảng 170,7ha tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, sau nhiều năm gián đoạn.

Nghi thức Lễ tái khởi động dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Tại lễ khởi động, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đa Phước là dự án có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, trải qua nhiều giai đoạn với những khó khăn, vướng mắc phức tạp, dự án chậm triển khai, chưa phát huy hiệu quả sử dụng đất, ảnh hưởng cảnh quan đô thị và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực, quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành thành phố, công tác tháo gỡ vướng mắc dự án đạt những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, tháng 8/2026, dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo cơ sở tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ tái khởi động.

Tại Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 12/8/2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Dự án bắt đầu tái khởi động xây dựng từ quý III-2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong quý II-2033.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1443/QĐ-UBND do UBND TP Đà Nẵng chấp thuận ngày 17/3/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 06/6/2016.

Dự án có diện tích dự kiến khoảng 170,7ha. Dự án sẽ hình thành khu đô thị mới cao cấp, hiện đại, hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ, tiện ích. Các công trình chính dự kiến gồm: nhà ở liền kề và biệt thự với khoảng 4.481 căn, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp, 14 công trình dịch vụ công cộng, khu vui chơi dịch vụ giải trí khoảng 12,02ha và các công trình thương mại, dịch vụ.

Dự án còn có khoảng 48.107m² sàn công trình dịch vụ công cộng; trường học các cấp với tổng diện tích sàn khoảng 107.196m²; công trình thương mại, dịch vụ với tổng diện tích sàn khoảng 1.036.000m² và công trình bệnh viện đa khoa với diện tích sàn khoảng 32.677m².

Quy mô dân số khoảng 16.132 người. Tổng vốn đầu tư gần 54.788 tỷ đồng.

Dự án bắt đầu tái khởi động xây dựng từ quý III-2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong quý II-2033 và chia thành 3 giai đoạn.

Theo phương án phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong quý IV-2028. Trong giai đoạn này, dự án sẽ tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư bổ sung, điều chỉnh để triển khai xây dựng toàn bộ dự án trong quý III-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, thành phố kỳ vọng Khu đô thị quốc tế Đa Phước không chỉ là một dự án bất động sản mà sẽ trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, đáng sống, hài hòa với không gian đô thị hiện hữu.

Theo đó, việc tái khởi động dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đà Nẵng kỳ vọng việc tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, hình thành không gian đô thị mới hiện đại bên vịnh Đà Nẵng.

Thành phố đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm nguồn lực tài chính và tuân thủ tiến độ. Quá trình đầu tư phải chú trọng tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông kết nối, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, không gian xanh và bảo vệ môi trường.

Khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, ông Lê Quang Nam nhấn mạnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng phải bảo đảm kỷ cương pháp luật, lợi ích của Nhà nước và người dân. Chính quyền đồng hành nhưng không làm thay trách nhiệm của doanh nghiệp; sự hỗ trợ phải đi cùng cam kết và kết quả thực hiện của Chủ đầu tư.