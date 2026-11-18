Ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước với chủ đề “Đánh thức kỳ quan – Viết tiếp giấc mơ đô thị”. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình tiếp tục triển khai dự án có quy mô khoảng 170,7ha tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, sau nhiều năm gián đoạn.

Đặt tính pháp lý, trách nhiệm, sự minh bạch lên hàng đầu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh, Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có quy mô khoảng 170,7ha, nằm ven vịnh Đà Nẵng, từng trải qua nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp. Việc chậm triển khai ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, nguồn lực đầu tư, cảnh quan đô thị và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Sự kiện tái khởi động dự án Đa Phước là một dấu mốc thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện tiếp tục phát triển.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư đặt tính pháp lý, trách nhiệm và sự minh bạch lên hàng đầu.

Tháng 5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Tiếp đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15, có hiệu lực ngày 1/4/2025, quy định cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc tại TP HCM, TP Đà Nẵng và Khánh Hòa. Chính phủ, các bộ, ngành và UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai. Trên cơ sở này, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và cơ quan thành phố, việc tháo gỡ vướng mắc tại Đa Phước đạt kết quả bước đầu.

Tại Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 12/8/2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục triển khai theo quy định.

Tuy nhiên, ông Nam lưu ý điều này không đồng nghĩa tất cả thủ tục và nghĩa vụ liên quan đã được giải quyết xong. Việc triển khai trở lại mới chỉ là bước khởi đầu, những cam kết của chủ đầu tư phải được thể hiện bằng tiến độ thực tế và chất lượng công trình.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phải đặt tính pháp lý, trách nhiệm và sự minh bạch lên hàng đầu, chủ động hoàn thiện các thủ tục, điều kiện triển khai và giải quyết đầy đủ các nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của mình. Những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng phải được quan tâm giải quyết.

Đáng chú ý, ông Nam yêu cầu không vì sức ép tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu pháp lý. Chủ đầu tư phải có kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu từng giai đoạn, nguồn lực tài chính, phương án thi công và thực hiện nghiêm các mốc tiến độ đã được chấp thuận. Thành phố mong muốn thấy chuyển biến thực chất trên công trường, tránh để dự án tiếp tục kéo dài.

Bên cạnh tiến độ, thành phố yêu cầu chú trọng chất lượng quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, bảo đảm kết nối giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Quang Nam khẳng định, quan điểm của thành phố luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật, lợi ích của Nhà nước và người dân.

"Các bước triển khai phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, không vì yêu cầu tiến độ mà bỏ qua các điều kiện bắt buộc. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy sự chuyển biến thực chất trên công trường để tránh những dự án tiếp tục kéo dài, lãng phí nguồn lực, làm giảm niềm tin của cộng đồng", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nêu rõ.

Ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phương Trang kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, đại diện Chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trương Đình Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, đại diện Chủ đầu tư cho biết, Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước đã trải qua chặng đường dài với không ít khó khăn, thử thách. Việc tái khởi động không đơn thuần là tiếp nối hoạt động đầu tư mà còn đặt ra trách nhiệm đối với chủ đầu tư trong việc thực hiện những cam kết với Nhà nước, thành phố và cộng đồng.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, hoàn thành những trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm để từng bước đưa dự án tiếp tục phát triển.

Đồng thời, đơn vị phát triển dự án, sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai các hạng mục, chú trọng chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và những giá trị lâu dài.

Ông Trung nhấn mạnh việc phát triển dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo ông, một dự án không chỉ được đánh giá bằng quy mô đầu tư mà quan trọng hơn là trách nhiệm của chủ đầu tư, chất lượng công trình và những giá trị thực chất mang lại cho xã hội.

Dấu mốc quan trọng của Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Tọa lạc tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, Khu đô thị quốc tế Đa Phước sở hữu lợi thế về vị trí, cảnh quan mặt nước và khả năng kết nối với các khu vực đô thị hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một không gian đô thị đa chức năng trong tương lai, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng không gian sống của TP Đà Nẵng.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước chính thức được tái khởi động sau thời gian dài tạm ngưng.

Sau một thời gian dài gián đoạn, sự kiện đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong phát triển Khu đô thị quốc tế Đa Phước, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn và quyết tâm của các cơ quan chức năng, các bên liên quan để từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc tiếp tục triển khai dự án.

Về quy mô, Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có tổng vốn đầu tư gần 54.800 tỉ đồng, diện tích khoảng 170,7ha, do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị phức hợp với khoảng 4.481 căn biệt thự, nhà ở liền kề. Các sản phẩm nhà ở này không được phép bán cho người nước ngoài.

Theo định hướng quy hoạch, hệ thống tiện ích dự kiến bao gồm các công trình giáo dục, y tế, công viên, trung tâm thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí của cư dân.

Không gian cây xanh, mặt nước và cảnh quan kiến trúc được chú trọng trong định hướng tổ chức quy hoạch, hướng đến môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong dài hạn.

Với lợi thế về quy mô và vị trí, Khu đô thị quốc tế Đa Phước được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian đô thị, thương mại, dịch vụ và tiện ích, đồng thời đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng không gian sống của thành phố Đà Nẵng.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có tổng vốn đầu tư gần 54.800 tỉ đồng, diện tích khoảng 170,7ha.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án được triển khai qua ba giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2033.

Giai đoạn đầu bắt đầu từ quý III/2026, tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng. Trong đó, nhà ở thấp tầng dự kiến thi công đến giữa năm 2028, hạng mục kè biển theo giấy phép đến quý I/2028 và hạ tầng kỹ thuật hoàn thành vào quý IV/2028.

Giai đoạn hai tiếp tục thi công phần kè biển còn lại, khu vui chơi giải trí, nhà ở thấp tầng, trường học và 14 công trình dịch vụ công cộng. Các hạng mục của giai đoạn này dự kiến hoàn thành vào quý III/2032.

Giai đoạn cuối sẽ triển khai bệnh viện đa khoa, các công trình thương mại, dịch vụ và khách sạn, dự kiến đưa vào vận hành giữa năm 2033.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian đô thị, thương mại, dịch vụ và tiện ích.

Trong giai đoạn tiếp theo, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án - FUTA Land, xác định tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các điều kiện cần thiết và tiếp tục triển khai Khu đô thị quốc tế Đa Phước theo quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật.

Trong đó, việc rà soát, xử lý những vấn đề tồn đọng từ giai đoạn trước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của mình và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, song hành với công tác chuẩn bị triển khai dự án.