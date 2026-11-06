Đà Nẵng hồi sinh bãi biển Cửa Đại từng được TripAdvisor vinh danh đẹp nhất châu Á

Toàn cảnh bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) phục hồi trở lại với vẻ đẹp trong xanh, bờ cát mịn màng trải dài sau nhiều năm chịu sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Góc nhìn trực diện từ trên cao, bãi biển Cửa Đại hiện lên quy củ và thanh bình với rặng dừa xanh, đường kè dạo bộ và bãi tắm cát vàng ôm trọn mép sóng biếc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bãi cát rộng hàng chục héc ta tại Cửa Đại được tái tạo phẳng phiu, đón từng đợt sóng êm đềm dưới ánh mặt trời rực rỡ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) phục hồi trở lại với vẻ đẹp trong xanh nhờ hệ thống kè bậc thang kiên cố ngăn chặn sóng dữ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Những khối kè bê tông đúc sẵn vững chãi – minh chứng cho nỗ lực công phu giải cứu bờ biển Cửa Đại khỏi nguy cơ sạt lở và xói mòn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Người dân địa phương tản bộ trên tuyến kè ven bờ biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) vừa được hồi sinh trong lành, yên bình. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Du khách thảnh thơi đi dạo ven các khu nghỉ dưỡng bên bãi biển Cửa Đại, nơi từng bị sạt lở đe dọa nay đã lấy lại nhịp sống du lịch sôi động. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) phục hồi trở lại với vẻ đẹp trong xanh, rợp bóng dừa và hàng ô dù đón khách tắm biển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Du khách quốc tế đắm chìm trong bầu không khí yên tĩnh, tắm nắng bên bờ biển Cửa Đại sau chuỗi ngày bãi biển được bồi đắp và tái tạo. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Du khách dạo bước chân trần trên bờ cát trắng mịn, ngắm nhìn biển xanh và thuyền nan ngư dân dập dềnh ngoài khơi bãi biển Cửa Đại. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Làn nước trong xanh cùng những con sóng nhỏ ấm ôm lấy bờ cát Cửa Đại – vẻ đẹp quyến rũ từng đưa nơi đây vào top bãi biển đẹp nhất Châu Á của tạp chí TripAdvisor bình chọn vào năm 2013. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nét trẻ trung, tràn đầy năng lượng của du khách trên bãi cát vàng, khẳng định sức sống mới bền vững của bãi biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)