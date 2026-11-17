Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp báo Lễ hội Đèn lồng quốc tế lần thứ I. Ảnh: TT.

Sáng 17/11, tại phường Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng gần 100 nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Với chủ đề “Sắc màu di sản”, lễ hội Đèn lồng quốc tế lần thứ I có sự tham gia của 12 thành phố đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore. Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật với nhiều kiểu dáng, chất liệu và quy mô khác nhau, kết hợp chương trình diễu hành qua các tuyến phố đi bộ.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, đây là hoạt động trọng điểm trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian của Hội An giai đoạn 2026 - 2027, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết khi thành phố tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Các cụm đèn lồng sẽ được bố trí tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian trong phố cổ. Bên cạnh những tác phẩm tái hiện lịch sử thương cảng Hội An, các đoàn quốc tế sẽ giới thiệu những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia. Các tác phẩm được trưng bày đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027, phục vụ người dân và du khách tham quan.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 3/12 tại Quảng trường sông Hoài (số 1 Cao Hồng Lãnh), với nghi thức thắp sáng đèn lồng và chương trình nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành, phát triển, trao truyền nghề làm đèn lồng Hội An.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, phường Hội An thông tin sự kiện Lễ hội Đèn lồng quốc tế lần thứ I. Ảnh: CĐ.

Đặc biệt, tối 4/12, chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” sẽ diễn ra qua các tuyến phố đi bộ, với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân, các đoàn quốc tế và du khách. Trong khuôn khổ lễ hội còn có triển lãm tại Đình Hội An, giới thiệu những dấu mốc phát triển của nghề làm đèn lồng qua các thế hệ.

Tại Quảng trường sông Hoài, du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm làm đèn lồng cùng nghệ nhân, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản” với sự kết hợp giữa nghệ thuật dân gian và đương đại.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như cuộc thi ảnh “Ấn tượng đèn lồng Hội An”, chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng” và cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng”. Qua đó, kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo trong tìm kiếm hướng phát triển mới cho sản phẩm thủ công truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, trưng bày và trải nghiệm, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I kỳ vọng góp phần quảng bá giá trị văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch phố cổ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đèn lồng, đồng thời hỗ trợ sinh kế và tạo thêm cơ hội phát triển cho các nghệ nhân địa phương.