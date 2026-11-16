Đà Nẵng, Hội An lọt top 10 'điểm đáng đến nhất Châu Á' năm 2027

Ngày 15/11, chuyên trang du lịch Lonely Planet đăng danh sách 26 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2027. Trong số đó, Đà Nẵng xuất hiện ở vị trí thứ 4, Hội An xếp thứ 8.

Dù cùng thuộc TP Đà Nẵng, Lonely Planet vẫn giới thiệu đây là 2 điểm đến riêng biệt với những nét hấp dẫn khác nhau, mang đặc trưng riêng của từng vùng.

Với Đà Nẵng, Lonely Planet đánh giá đây là điểm đến lý tưởng với du khách yêu thích trải nghiệm cả núi và biển giữa lòng đô thị. Bãi biển Mỹ Khê nằm gần trung tâm, có bãi cát trắng và không gian phù hợp cho các hoạt động tắm biển, chèo SUP, lướt sóng, mô tô nước..., vừa nghỉ dưỡng, vừa vui chơi, thưởng thức hải sản tươi ngon và ẩm thực đường phố đa dạng.

Đà Nẵng đón lượng du khách lớn hàng năm, được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng du lịch nước ngoài

Ngoài ra tại đây, du khách có thể thuận tiện khám phá di sản trong ngày, từ quần thể di tích Cố đô Huế đến khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Từ sân bay quốc tế, du khách chỉ mất khoảng ít phút di chuyển quãng đường dài 3km là có thể vào đến trung tâm.

Chuyên trang cũng nhắc đến bán đảo Sơn Trà, bảo tàng Điêu khắc Chăm. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm bằng sa thạch, đất nung, kim loại..., các bộ sưu tập gắn với nhiều địa điểm phát hiện hiện vật như Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương và Tháp Mẫm, góp phần mở rộng trải nghiệm ngoài du lịch biển.

Trong khi đó, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999, phố cổ Hội An lại gây ấn tượng với khu phố tràn ngập đèn lồng lung linh, mang cảm giác hoài cổ kì diệu.

Hội An nhộn nhịp đón khách trong mùa cao điểm

Ngoài tản bộ trên những con hẻm ấm áp sắc vàng, đượm không khí cổ kính, du khách còn được thưởng thức cafe đậm đà, trải nghiệm may trang phục những cửa hàng thời trang may đo với tốc độ "chóng mặt". Thậm chí một số người còn gọi nơi này là "kinh đô may đo" của thế giới với hơn 300 cửa hàng.

Xế chiều, hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống lại đem đến cảm giác thú vị khi du khách được đạp xe vòng quanh phố xá, con kênh, đi qua chợ và đến thăm các xưởng thủ công. Lonely Planet thừa nhận Hội An trở nên đông khách trong những năm gần đây, song vẫn đánh giá cao sức hấp dẫn của đô thị di sản.

Sức hút của các điểm đến cũng được thể hiện qua số liệu du lịch năm 2026. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, trong 10 tháng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ ước đạt gần 17,09 triệu lượt khách, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 8,3 triệu lượt, khách trong nước gần 8,8 triệu lượt.

Riêng khu phố cổ Hội An, trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách mua vé tham quan đạt hơn 1,28 triệu lượt chỉ riêng khách mua vé tại phố cổ.

Hội An đem đến nhiều trải nghiệm văn hoá và du lịch đặc sắc

Với danh sách 26 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm nay, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Okinawa (Nhật Bản), Thành Đô (Trung Quốc) và Gujarat (Ấn Độ). Các điểm đến khác trong top 10 gồm Luang Prabang (Lào), Bangkok (Thái Lan), Angkor (Campuchia), thung lũng Hunza (Pakistan) và Jaipur (Ấn Độ).

Trước đó, Việt Nam cũng từng nhiều lần có mặt trong các danh sách điểm đến hàng đầu của Lonely Planet. Năm 2016, Côn Đảo xếp thứ 4 châu Á. Năm 2018, TPHCM đứng thứ 3; năm 2019, miền Trung Việt Nam xếp thứ 6 châu Á - Thái Bình Dương. Gần đây nhất, thành phố biển Quy Nhơn đã góp mặt trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.