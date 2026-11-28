Hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố

Ngày 28/11, ông Đặng Tấn Phương - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Đà Nẵng cho biết, Sở đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách phát huy vai trò, hỗ trợ Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố.

Ông Hồ Văn Sinh (bên trái) - Người có uy tín tiêu biểu ở xã Trà My. Ảnh: Huy Trường

Trước đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo ban hành Công văn số 2267/SDTTG-VP, đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 6349/BC-STP ngày 20/11/2026 của Sở Tư pháp, Sở đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình các ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 314/BC-SDTTG cùng ngày.

Đến nay, dự thảo Nghị quyết và hồ sơ liên quan đã được hoàn thiện, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Ngày 23/11/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo ban hành Tờ trình số 115/TTr-SDTTG, trình UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Theo dự thảo Nghị quyết, Sở Dân tộc và Tôn giáo đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng 1 triệu đồng/người đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bên cạnh đó, toàn bộ 254 Người có uy tín trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Chính sách nhằm tăng cường điều kiện chăm lo, động viên để đội ngũ này yên tâm đóng góp và tiếp tục phát huy vai trò tại cộng đồng.

Phát huy vai trò nòng cốt của Người có uy tín ở cơ sở

Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Đà Nẵng, việc xây dựng Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng dân cư.

Đây là lực lượng có tiếng nói, ảnh hưởng tích cực trong đồng bào DTTS, góp phần tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đội ngũ Người có uy tín còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, vận động cộng đồng phát triển kinh tế, giảm nghèo và giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương.

Việc trình ban hành Nghị quyết thể hiện sự quan tâm của TP. Đà Nẵng đối với đội ngũ Người có uy tín, hướng đến xây dựng chính sách thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố.