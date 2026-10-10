Đà Nẵng hoàn thiện chiến lược truyền thông khoa học, công nghệ đến năm 2030

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, nhằm đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Các đại biểu đang được nghe các tham luận tại buổi hội nghị.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Đặc biệt, việc triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đến năm 2030” đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả.

Thời gian qua, công tác truyền thông trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn một số hạn chế như tính đồng bộ chưa cao, nội dung truyền thông còn phân tán, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa thật sự rõ nét. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công cụ phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động truyền thông cũng cần được quan tâm đẩy mạnh.

Hội thảo kỳ vọng góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP .

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận theo ba phiên làm việc. Trong đó, phiên thứ nhất đánh giá tổng quan thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, làm cơ sở định hướng mục tiêu giai đoạn 2026-2030. Phiên thứ hai tập trung đề xuất hệ thống giải pháp, xác định nhiệm vụ cụ thể và phương án tổ chức thực hiện Đề án. Phiên thứ ba dành cho hoạt động thảo luận, tham vấn nhằm tiếp nhận các ý kiến đóng góp, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Sở KH&CN và Ban Chủ nhiệm Đề án.

Các tham luận của chuyên gia đến từ Đại học Duy Tân, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đại diện các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực, góp phần làm rõ định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông trong lĩnh vực KH&CN. Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN TP Đà Nẵng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp sát với thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, đa nền tảng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.

Việc hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong công tác truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Đà Nẵng trong thời gian tới.