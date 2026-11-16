Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách đặc thù

Đà Nẵng bàn giao nhà cho vợ chồng ông A Lăng Sĩ, xã Sông Kôn. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; đại biểu lãnh đạo địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân xã Sông Kôn.

Sau thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Đây là ngôi nhà cuối cùng trong Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, tinh thần nhân văn này tiếp tục được lan tỏa, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, Ban tổ chức tặng quà cho một số gia đình chính sách. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng được thành phố Đà Nẵng giao hỗ trợ 127 căn nhà. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh, nhất là tại địa bàn miền núi, giao thông cách trở.

Đến nay, sau gần 6 tháng triển khai, Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng; mỗi căn xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức, cá nhân huy động ngày công, vật liệu và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Với kết quả này, thành phố đã hoàn thành chương trình trước thời hạn đề ra.