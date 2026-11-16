Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm cho con người có công, bị nhiễm chất độc hóa học

Các đại biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Sông Kôn (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân xã Sông Kôn (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Sau thời gian khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho gia đình. Đây là căn nhà cuối cùng được hoàn thành, đánh dấu việc thành phố Đà Nẵng hoàn thành Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đối với nhóm đối tượng này trước thời hạn đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách.

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mong muốn tinh thần nhân văn này tiếp tục được phát huy, lan tỏa rộng rãi hơn nữa, hướng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, sau gần 6 tháng triển khai, chương trình đã hỗ trợ 127 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trong đó, xây mới 76 căn nhà và sửa chữa 51 căn nhà với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Mức hỗ trợ đối với mỗi căn nhà xây mới là 100 triệu đồng, nhà sửa chữa là 50 triệu đồng.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực huy động ngày công, vật liệu xây dựng và các nguồn lực hợp pháp để giúp các gia đình hoàn thiện nhà ở.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chung tay của cộng đồng, Đà Nẵng đã hoàn thành toàn bộ chương trình trước thời hạn đề ra./.